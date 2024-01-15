Более 500 граждан эвакуировали на поездах с трасс Казахстана

Транспорт
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Аменова Дана
Корреспондент

Причиной тому стала непогода, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Фото: rail-news.kz

Как сообщается, в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, с 13 по 14 января АО «Пассажирские перевозки»  организовало эвакуацию более 500 пассажиров.

«В эти дни были введены ограничения на автомобильных трассах на участках Астана-Павлодар, Есиль-Атбасар и Кокшетау-Астана. В связи с этим, пассажиры были перевезены следующими поездами: - №7501 по маршруту «Павлодар-Нур-Султан-1»; - №7507/7508 по маршруту «Нур-Султан-Нурлы жол-Кокшетау»; - №6829/6830 по маршруту «Нур-Султан-1-Кокшетау»; - №6803/6804 по маршруту «Нур-Султан-Нурлы жол-Атбасар»; - №7502 по маршруту «Нур-Султан-1 - Павлодар»; - №6832 по маршруту «Нур-Султан-1 – Ерейментау», — уточнили в  АО «Пассажирские перевозки».

В пресс-службе компании добавили, что несмотря на непогоду движение пассажирских поездов не останавливается. Сотрудники предприятия настоятельно просят граждан обеспечить собственную безопасность и воздержаться от выездов в такую погоду.

 

 

#эвакуация #пассажирские перевозки #поезда #трассы

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