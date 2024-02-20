Сколько иностранцев работают в Казахстане

На 1 февраля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана рабатают 12 882 иностранных гражданина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

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Согласно информации, разрешение на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) получают различные категории.

На сегодня в Казахстане насчитывается 1 657 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 456 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97,2% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 4 326 человек (33,5%), обрабатывающей промышленности – 1 370 человек (10,6%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 298 чел. (10%), профессиональной, научной и технической деятельности – 843 человек (6,5%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 600 человек (4,6%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 4 045 чел. (31,4%), Индия – 1 152 чел. (8,9%), Турция – 1 110 чел. (8,6%), Узбекистан – 673 чел. (5,2%).

Для защиты внутреннего рынка труда МТСЗН ежегодно устанавливает и распределяет квоту на привлечение в страну иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. человек.