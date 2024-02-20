Сколько иностранцев работают в Казахстане

Общество
107
Гульмира Кунапия
корреспондент

На 1 февраля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана рабатают 12 882 иностранных гражданина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда  

Фото: Kazpravda.kz

Согласно информации, разрешение на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) получают различные категории.

На сегодня в Казахстане насчитывается 1 657 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 456 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97,2% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 4 326 человек (33,5%), обрабатывающей промышленности – 1 370 человек (10,6%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 298 чел. (10%), профессиональной, научной и технической деятельности – 843 человек (6,5%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 600 человек (4,6%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 4 045 чел. (31,4%), Индия – 1 152 чел. (8,9%), Турция – 1 110 чел. (8,6%), Узбекистан – 673 чел. (5,2%).

Для защиты внутреннего рынка труда МТСЗН ежегодно устанавливает и распределяет квоту на привлечение в страну иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. человек.

#работа #рынок #Минтруда #труд #иностранцы #квота

Популярное

Все
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
Когда мороз не помеха
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
Длинные уши лжи
Зимой оставили без газа
Новый киносезон
Газ не про вас
Чистить надо лучше!
Школьный переполох
Раздрай в депутатском корпусе
В снежном плену
На поля, а не в песок
Перспективная повестка страны
На страже прав человека
Подарите книгу незнакомцу
На новый уровень
От урожая до урожая
О добре и зле
Когда в товарищах партнеры есть
Ответственность перед предками и потомками
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Заставлять или убеждать?
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстан глазами американца в начале XX века
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
Миллион за выносливость
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Судьбу свою кляня…
Вторая победа в сезоне
История в комиксах
Алексей Навальный скончался в колонии
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Детский сад горел в Семее
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Казахстан впервые в истории вошел в список средних держав
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

На 5,5 лет посадили шымкентца за сбыт фальшивых долларов
Группу браконьеров поймали на озере Сорбулак
Единый контакт-центр по вопросам экспортного контроля зараб…
Экзамен прошли достойно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]