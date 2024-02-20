Сколько иностранцев работают в Казахстане

На 1 февраля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана рабатают 12 882 иностранных гражданина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда
Согласно информации, разрешение на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) получают различные категории.
На сегодня в Казахстане насчитывается 1 657 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 456 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97,2% от общей численности работников.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 4 326 человек (33,5%), обрабатывающей промышленности – 1 370 человек (10,6%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 298 чел. (10%), профессиональной, научной и технической деятельности – 843 человек (6,5%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 600 человек (4,6%).
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 4 045 чел. (31,4%), Индия – 1 152 чел. (8,9%), Турция – 1 110 чел. (8,6%), Узбекистан – 673 чел. (5,2%).
Для защиты внутреннего рынка труда МТСЗН ежегодно устанавливает и распределяет квоту на привлечение в страну иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. человек.