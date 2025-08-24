Сегодня в Нью-Йорке стартует последний в этом году Турнир Большого Шлема, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Getty Images

В основной женской сетке US Open-2025 сыграют Елена Рыбакина (10-место в рейтинге WTA) и Юлия Путинцева (54-е место в рейтинге WTA).

В основной мужской сетке Открытого чемпионата США примут участие Александр Бублик (24-е место в рейтинге ATP) и Александр Шевченко (89-е место в рейтинге ATP).

Напомним, сегодня стартует последний в этом году Турнир Большого Шлема US Open-2025, который продлится до 6 сентября.

Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Действующей чемпионкой женского турнира является Арина Соболенко из Беларуси.

Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.