Сколько стоят ингредиенты для Наурыз коже?

Потребительский рынок
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Венера Баталова
корреспондент

Наурыз коже – традиционное праздничное блюдо, которое символизирует обновление и весеннее пробуждение. Рецепты его приготовления разнообразны. Каковы же цены на основные ингредиенты национального блюда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Средняя стоимость 1 литра кефира (2,5%) составляет 446 тенге. Еще один важный молочный продукт, используемый в этом блюде, — молоко (2,5%), цена которого в среднем равна 413 тенге за литр. Перловая крупа обойдется в среднем в 399 тенге за кг, а самая низкая цена на нее зарегистрирована в городе Кокшетау (283 тенге). Что касается риса, его средняя цена составляет 639 тенге за килограмм, самая дешевая стоимость наблюдается в Шымкенте — 535 тенге. Мясо конины, являющееся важным ингредиентом, стоит 3098 тенге. Средняя цена соли по Казахстану составляет 76 тенге за килограмм.

Также в блюдо добавляется курт, а в зависимости от региона в рецепт могут входить маш, курага и лапша.

#кефир #перловка #наурыз коже

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