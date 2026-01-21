Фото: BILD

В Бразилии умер тяжелоатлет Арлинду де Соуза, известный как «бразильский Папай». Ему было 55 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на BILD

По словам родственников, он скончался от полиорганной недостаточности. Еще в конце прошлого года спортсмена госпитализировали, его состояние быстро ухудшалось. Де Соуза жил вместе с матерью в бразильском городе Олинда.

Как рассказала племянница бодибилдера местным СМИ, сначала у него отказала одна почка, затем в легких начала скапливаться жидкость. Для семьи трагедия не стала полной неожиданностью: здоровье Арлинду долгие годы вызывало серьезные опасения.

Де Соуза прославился благодаря гигантским бицепсам: их обхват достигал 74 сантиметров. Фотографии разошлись по всему миру и сделали его звездой в интернете. При этом сам он не скрывал, что добился такого результата не только тренировками: годами атлет вводил в мышцы масляные инъекции, понимая риски.

Более десяти лет назад от тех же последствий умер его друг-бодибилдер.