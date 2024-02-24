Скопления автотранспорта на границах нет – КГД

Транспорт
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Из-за непогоды наблюдается поток автотранспортных средств в районе пунктов пропуска «Тажен» и «Казыгурт», передает Kazpravda.kz

Фото: КГД

Комитет государственных доходов (КГД) напомнил к перевозчикам и иным заинтересованным лицам о необходимости соблюдения мер безопасности в связи с ухудшением погодных условий.

«При осуществлении перевозок на грузовых автотранспортных средствах в зимний период рекомендуется своевременно ознакомиться с информацией о погодных условиях и ограничениях движения транспорта на автомобильных дорогах», - говорится в сообщении КГД.

Между тем на автодорогах республиканского значения в западных регионах Казахстана наблюдается поток автотранспортных средств в количестве 115 единиц в районе пункта пропуска «Тажен» Мангистауской области и до 110 единиц в пункте пропуска «Казыгурт» Туркестанской области.

«При этом отмечаем, что на казахстанско-китайской, казахстанско-туркменской и на пунктах пропуска казахстанско-узбекской границы скоплении автотранспортных средств не имеется», - отметили в ведомстве.

#граница #автотранспорт #пропускные пункты

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