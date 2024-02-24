Скопления автотранспорта на границах нет – КГД

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Комитет государственных доходов (КГД) напомнил к перевозчикам и иным заинтересованным лицам о необходимости соблюдения мер безопасности в связи с ухудшением погодных условий.

«При осуществлении перевозок на грузовых автотранспортных средствах в зимний период рекомендуется своевременно ознакомиться с информацией о погодных условиях и ограничениях движения транспорта на автомобильных дорогах», - говорится в сообщении КГД.

Между тем на автодорогах республиканского значения в западных регионах Казахстана наблюдается поток автотранспортных средств в количестве 115 единиц в районе пункта пропуска «Тажен» Мангистауской области и до 110 единиц в пункте пропуска «Казыгурт» Туркестанской области.