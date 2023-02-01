«Скорые» для скорой

Обновление автопарка проводится в соответствии с комп­лексным планом развития за счет средств республиканского бюджета, отметил аким области Берик Абдыгалиулы. В распоряжение медиков переданы четыре машины скорой помощи JAC и три машины скорой помощи «Газель-Некс», выпущенные в 2022 году. Каждый автомобиль оборудован современным мобильным оборудованием.

Все автомобили распределены по городам и районам области. По две машины получили станции Жезказгана и Сатпаева, по одной скорой выделено на поселки Жайрем, Жанаарка и Жезды.

Согласно комплексному плану развития области Улытау на 2022–2026 годы, в ближайшие пять лет запланирована работа по 19 проектам в сфере здравоохранения, финансируемым из различных источников, обновление автопарка станции скорой помощи в том числе. Ожидается, что в область будет закуплено еще семь автомобилей скорой помощи, пять реанимобилей. Планируется приобретение семи мобильных гаражных комплексов для машин скорой помощи и поликлиники города Сатпаева. Все мероприятия направлены на повышение качества медицинских услуг в регионе.

Новость о новом спецтранспорте особенно актуальна на фоне недавних обсуждений в Интернете случая, когда на вызов в Сатпаеве приехала устаревшая карета скорой помощи. Житель города снял на видео автомобиль марки «Дамас», сопроводив жалобами на холод и тесноту внутри. Как выяснилось, данный транспорт не относится к службе «скорой», однако находится на балансе сатпаевской городской поликлиники.

В пресс-службе управления здравоохранения области Улытау отметили, что автомашина «Дамас» выпущена на линию из-за увеличения количества вызовов. В основном же авто используется в экстренных слу­чаях как резерв. Спустя пару дней поступило сообщение о другой сатпаевской карете скорой помощи, вышедшей на линию на изношенной «лысой» резине. Вполне возможно, две спецмашины, поступившие в Сатпаев после распределения, решат проблему с нехваткой авто­транспорта, обслуживающего пациентов.