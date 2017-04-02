​Скрестили клюшки мастера шогена

Одна из древнейших командных игр – конное поло (на казахском «шоген») – набирает популярность в нашей стране. Всего месяц назад на базе конноспортивного комплекса близ Талгара состоялся международный турнир Almaty Snow Polo Cup, собравший спортсменов из Казахстана, Аргентины, Германии и Швейцарии. Здесь же на днях прошли республиканские соревнования с призовым фондом в 1 млн тенге. Борьбу за награды вели Almaty Polo Club, «Аулие-Ата» из Тараза, команда Федерации поло Акмолинской области и Astana Polo Club.

Турнир проходил по круговой системе: команды сыграли друг с другом по три чаккера – семиминутных игровых отрезка. Согласно правилам, каждая дружина состоит из четырех игроков, которых подбирают по уровню мастерства (гандикапу). Как пояснил первый вице-президент республиканской федерации конного поло Сарсен Куранбек, главная задача спортсменов – забить как можно больше голов в ворота соперников. Приоритет имеет всадник, нанесший удар клюшкой по мячу. Другие участники игры не могут пересекать линию движения мяча или становиться на пути у ведущего игрока. Вести борьбу они могут, лишь приближаясь к нему сбоку.

Состязания длились 3 дня, в течение которых Astana Polo Club подтвердил звание фаворита турнира, поочередно обыграв других претендентов на награды. В финальном поединке спортсмены из Астаны обошли со счетом 6:3 алматинцев, ставших серебряными призерами. Третье место заняли представители жамбылского клуба «Аулие-Ата».

Как отметил главный тренер Astana Polo Club Нурдаулет Момынов, его подопечные уже громко заявили о себе на мировой арене, добившись успеха на соревнованиях в Европе и Южной Америке. Они – профессиональные игроки в кокпар, который по своим правилам схож с конным поло.

– Наши ребята родились в седле, и неудиви­тельно, что они заинтересовались этим экзотичным видом спорта, – говорит Нурдаулет Момынов. – Тем более что в старину поло придумали кочевники Центральной Азии. И уже отсюда изобретение номадов попало в Европу, став там досугом избранных. Поэтому мы надеемся, что шоген станет общенациональной игрой, а казахстанские спортсмены еще не раз порадуют наших болельщиков победами на международных турнирах.