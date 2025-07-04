Новый сквер открыли в столице в честь работников коммунальных служб

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Он расположен по проспекту Абая – от улицы Жубанова до улицы Пушкина

Фото: акимат Астаны

В преддверии Дня столицы в рамках «Года рабочих профессий» и в знак уважения и благодарности сотрудникам коммунальной сферы в столичном районе Байконыр открыли новый сквер «Коммунальщиков», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

По информации городской администрации, новый сквер расположен по проспекту Абая - от улицы Жубанова до улицы Пушкина. Его общая площадь составляет 10 700 квадратных метров.

В рамках благоустройства здесь уложено 3 500 квадратных метров брусчатки и 2 000 квадратных метров асфальтового покрытия.Также обустроена парковочная зона на 100 машиномест.

Кроме того, оборудованы игровые и спортивные площадки для детей и взрослых. Для безопасности и комфорта жителей установлено 33 парковых светильника, 4 малые архитектурные формы, воркаут-площадка, 7 тренажёров и элементы уличной мебели.

«Особое внимание было уделено озеленительным работам. На территории сквера уложены новые газоны общей площадью 6000 квадратных метров, внедрена локальная система полива, позволяющая полностью автоматизировать процесс орошения. Система охватывает 20 000 квадратных метров зелёной зоны. Кроме того, в целях улучшения эстетического вида деревьев и создания условий для их роста были подняты штамбы 210 деревьев», — отметил аким района Байконыр Талгат Рахманберді.

Сквер «Коммунальщиков» стал современным и комфортным пространством для отдыха и прогулок горожан, а также символом признания важности повседневного труда людей, обеспечивающих чистоту и порядок в городе.

Напомним, в Астане в текущем году благоустроят около 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Часть работ уже завершена.

#Астана #акимат #открытие #район #сквер «Коммунальщиков»

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