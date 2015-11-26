​Сквозь века, эпохи, сквозь сердца

Окунуться в историю родной страны – «сразиться» в батальных сценах легендарных битв или примкнуть к уютному чаепитию за дастарханом, рассмотреть лица известных казахских биев или вновь окинуть взором наши бескрайние степи – именно такую возможность предоставили гостям выставки ее организаторы. 22 молодых художника, студенческая и рабочая молодежь, предложили зрителям около 60 интересных работ.

Среди них картина «Сарбаз» Ерзата Болаткана, «Қабанбай-батыр» Айтолкын Нуржанкызы, «Шоқан мен Достоевский» Айгуль Хайдаровой, «Отбасы» Наргиз Алибек, триптих «Казак Елі» Ербола Тансыкбаева и многие другие. Некоторые начинающие художники предоставили ряд работ. Рекорд­сменом можно считать Оразбека Есенбаева, который предложил восемь графических работ, и все они заслуживают внимания.

Особый интерес у гостей выставки вызвали два гобелена. Их авторы Бахыт Жангожанова и Бота Калиева. Они рассказали, что вдохновил их на гобелены, на одном из которых изображен Ералы султан, а на другом – Бопай ханым с детьми, Джон Кэстль – британский художник ХVIII века, который работал в составе Оренбургской экспедиции Академии наук Российской империи. В своих поездках он вел дневник с иллюстрациями, которые позже стали подлинными свидетельствами жизни кочевников той эпохи.

– Наша творческая молодежь очень живо откликается на историческую тему, – рассказывает Байтурсын Умарбеков, председатель правления Союза художников РК. – Так как очень долгое время отечественная история замалчивалась, не изучалась, и лишь с обретением независимости распахнулись ее страницы, стали к ней приглядываться и молодые художники, которые в силу своего возраста ищут себя, свои корни, свою идентичность. Нельзя сказать, что все представленные работы совершенны, но заслуживает внимания стремление художников передать все свои душевные поиски.

Как отметил Б. Умарбеков, при Союзе художников год назад было создано молодежное объединение. Все ребята активные, творческие, имеют огромное желание выставляться, вот и в этот раз их поддержало Министерство обороны РК, которое разрешило развернуть в Доме Армии Алматы не только свои экспозиции, но и организовать мастерские. Молодые художники в течение полугода жили и трудились здесь. Все работы были созданы специально для этой выставки и выполнены они в различных техниках – представлены гобелены, живопись, графика, скульптура, кроме того, на открытии выставки молодые дизайнеры показали новые коллекции одежды, была развернута отдельная экспозиция атрибутов снаряжения батыров. В этот день посетителей также порадовали городские творчес­кие коллективы.

Выставку также поддержали акимат Алматы, АО «Казахстан ГИС Центр», общественное объединение казахской и курдской дружбы Hevi, художественная студия «Сардар», ОФ «Военно-исторический музей».