Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев побывал с рабочей поездкой в Жамбылской области.

В ходе поездки глава аграрного ведомства республики побывал, в частности, в Шуском районе, где ознакомился с процессом строительства нового сахарного завода, встретился с рабочими.

Также министр ознакомился с продемонстрированными ему дож­девальными и капельными системами, отметив, что перспективы повышения эффективности орошаемого земледелия неразрывно связаны с широким применением водосберегающих технологий, которые, снижая расход драгоценной влаги, поз­воляют увеличить урожайность путем точечной подачи воды и питательных элементов.

– Благодаря мерам господдержки расширились площади орошаемых земель, где применяются водосберегающие технологии. В рамках нацпроекта по развитию АПК преду­смотрено довести их территорию до 450 тысяч гектаров, – сообщил Ербол Карашукеев.

В Кордайском районе глава Минсельхоза посетил тепличный комп­лекс GreenWill, осмотрел уникальную аквапоническую теплицу. Метод аквапоники, как проинформировали министра, позволяет одновременно разводить рыбу и выращивать растения без грунта, на питательных растворах. В качестве удобрений используются продукты бактериального синтеза органического растворимого удоб­рения для растений, то есть это полностью натуральный процесс.

Глава ведомства проконтролировал также ход весенне-полевых работ, отметив, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев в Послании народу «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» уделил особое внимание их качественному проведению и обеспечению фермеров необходимыми ресурсами.

Осмотрев поля, где ведется сев, министр положительно оценил его темпы, отметив и хороший уровень влагозарядки почвы. В регионе в достаточном количестве имеется запас семян, удешевленного дизтоплива, удобрений и других необходимых ресурсов для успешного завершения полевых работ. На сегодняшний день весенний сев в области завершен на 80%.

Далее Ербол Карашукеев посетил Меркенский сахарный завод по переработке сахарной свеклы, проверил готовность к запуску производства, подчеркнув значимость выпускаемой продукции для достижения импортозамещения.

На встрече со свекловодами Жамбылской области министр обсудил проблемные вопросы развития отрасли, рассказал о мерах поддерж­ки, принимаемых государством. В частности, по его словам, для производителей сельскохозяйственной продукции предусмотрено возмещение затрат на приобретение семян, удобрений и гербицидов, техники, предоставляются инвестиционные субсидии, льготное кредитование на пополнение оборотных средств.

Глава аграрного ведомства также проинформировал о том, что ведется работа по снижению цен на удобрения. По его словам, министерству удалось добиться удешевления аммиачной селитры, ведутся переговоры с ТОО «Казфосфат» о снижении цен на аммофос.

По итогам совещания Ербол Карашукеев поручил включить представителей Ассоциации свекловодов Жамбылской области в рабочую группу по реформированию системы субсидирования.

В рамках визита в регион министр ознакомился с работой КХ «Ар-Ас», специализирующегося на племенном коневодстве и производстве кумыса, проконтролировал ход весенне-полевых работ в Жамбылском районе, осмотрел пастбищные угодья, встретился с аграрными товаропроизводителями.