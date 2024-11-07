Следовавший из России в Таджикистан пассажирский автобус сломался в Казахстане

Спасатели оказали помощь иностранцам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД

Скрин с видео Polisia.kz

Ночью в Актюбинской области из-за непогоды были закрыты республиканские дороги.

7 ноября на трассе Самара — Шымкент, недалеко от поселка Калыбай, сломался рейсовый автобус Van Hool, следовавший из России в Таджикистан. Внутри находились 56 иностранцев, в том числе 4 детей.

Сотрудники патрульной полиции оперативно эвакуировали пассажиров и разместили их в кемпинге. Никто не нуждался в медицинской помощи.