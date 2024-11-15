«Следует укрепить экспортный потенциал сельского хозяйства» – Токаев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым укрепить экспортный потенциал сельского хозяйства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам президента, в стране фиксируются значительные потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения. Поэтому важным направлением должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ.

«Принят Комплексный план по строительству и модернизации объектов хранения, в рамках которого будут введены дополнительные мощности на 700 тысяч тонн. Эту работу следует держать на постоянном контроле. Мы должны не только сохранить наши традиционные рынки сбыта, но и диверсифицировать экспорт, создавая гибкие схемы поставок, адаптированные под требования разных стран», – сказал Токаев.

Начаты плановые поставки зерна в Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Кыргызстан и Афганистан. Восстановлен доступ на рынок Ирана, куда отгружено 250 тысяч тонн ячменя. Также будут осуществлены поставки зерна в Китай, страны Европейского союза и Северной Африки. Для наращивания морских перевозок запущен новый зерновой терминал в порту Курык. Учитывая возрастающие потребности новых рынков в продовольствии, будет усиливаться роль таких международных коридоров, как «Север – Юг» и Транскаспийский маршрут.