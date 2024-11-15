«Следует укрепить экспортный потенциал сельского хозяйства» – Токаев

Сельское хозяйство , Президент
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Серьезным препятствием здесь президент отметил транспортно-логистические ограничения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым укрепить экспортный потенциал сельского хозяйства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам президента, в стране фиксируются значительные потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения. Поэтому важным направлением должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ.

«Принят Комплексный план по строительству и модернизации объектов хранения, в рамках которого будут введены дополнительные мощности на 700 тысяч тонн. Эту работу следует держать на постоянном контроле. Мы должны не только сохранить наши традиционные рынки сбыта, но и диверсифицировать экспорт, создавая гибкие схемы поставок, адаптированные под требования разных стран», – сказал Токаев.

Начаты плановые поставки зерна в Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Кыргызстан и Афганистан. Восстановлен доступ на рынок Ирана, куда отгружено 250 тысяч тонн ячменя. Также будут осуществлены поставки зерна в Китай, страны Европейского союза и Северной Африки. Для наращивания морских перевозок запущен новый зерновой терминал в порту Курык. Учитывая возрастающие потребности новых рынков в продовольствии, будет усиливаться роль таких международных коридоров, как «Север – Юг» и Транскаспийский маршрут.

«В последние годы одним из главных вопросов повестки моих международных переговоров является решение стратегической задачи по становлению Казахстана как полноценного транспортно-логистического центра Евразии. Большое значение в этом вопросе имеет удобный выход на указанные коридоры, а также улучшение внутренней логистики. Поэтому на ближайшие 6 лет (до 2030 года) мы наметили масштабную модернизацию железнодорожной сети. Планируется отремонтировать 11 тысяч и построить более 5 тысяч километров железных дорог.

Уже реализуются такие крупные проекты, как «Дарбаза – Мактаарал», «Достык – Мойынты», «Бахты – Аягоз» и «Обводная города Алматы», которые позволят увеличить грузопоток в направлении Центральной Азии и Китая. Продолжается масштабная работа по развитию сети автомобильных дорог. Так, до конца года будет завершено строительство дорог «Астана – Балхаш – Алматы», «Талдыкорган – Усть-Каменогорск», «Актобе – Кандыагаш» и «Атырау – Астрахань», - отметил президент.
 

#Токаев #экспорт #зерно #сельхозпродукция

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