Следующее заседание Национального курултая пройдет в Туркестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, где пройдет следующее заседание Национального курултая, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В казахской степи немало исторических мест, где решалась судьба народа. Помимо Улытау, у нас есть такие сакральные места, как Ордабасы, Мартобе, Култобе. Предлагаю провести следующую встречу в священном Туркестане», - сказал Глава государства.

При этом Президент отметил, что курултай – это не просто место, где встречаются определенные люди. По сути, он должен стать общенациональным собранием, где будут решаться важные для казахстанцев вопросы.