Сливочное масло подорожало на 11% за год в РК

Сельское хозяйство
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Производство в секторе в неплохом плюсе, передает Kazpravda.kz

Фото: Energyprom.kz

За январь-май текущего года в стране произвели 12,5 тыс. тонн сливочного масла, на 4,7% больше, чем в январе–мае прошлого года, передает Energyprom.kz.

В региональном разрезе больше всего масла произвели в Алматы: 3,3 тыс. тонн, при этом годовое сокращение составило 17,9%. В пятёрке лидирующих регионов также оказались Северо-Казахстанская (2,2 тыс. тонн), Костанайская (1,2 тыс. тонн), Павлодарская (1 тыс. тонн) и Акмолинская (933 тонны) области.

Казахстанские маслоделы смогли обеспечить спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на 85,6% по итогам января–апреля текущего года, против 77,8% годом ранее. За этот период производство выросло на 2,7%, до 9,5 тыс. тонн, а импорт сократился сразу на 39,8%, до 1,6 тыс. тонн.

На экспорт их РК отправили 1,2 тыс. тонн сливочного масла против 653,4 тонны в январе–апреле прошлого года. Годовой рост составил 81,9%. В результате на внутреннем рынке реализовали 99 тыс. тонн продукции, на 11,9% меньше, чем в прошлом году.

Любопытно, что, согласно сообщению inbusiness.kz, себестоимость казахстанского масла выше, чем импортного. Себестоимость казахстанского масла составляет порядка 3100 тенге за 1 кг, при этом средняя цена в сегменте импорта — 1800–2300 тенге за 1 кг.

На рынках, в магазинах и прочих розничных точках продаж по РК в мае текущего года средняя цена сливочного несолёного масла составила 4,1 тыс. тг за кг — незначительно (на 0,1%) меньше, чем месяцем ранее, однако сразу на 11,2% больше, чем в мае прошлого года.

Среди крупных городов страны самые высокие цены на масло зафиксированы в Актау (5,7 тыс. тг за кг), Астане (5,1 тыс. тг за кг) и Уральске (5 тыс. тг за кг). Самые низкие цены отмечались в Шымкенте (3,2 тыс. тг за кг), Павлодаре (3,4 тыс. тг за кг) и Костанае (3,6 тыс. тг за кг).

В месячной динамике цены на масло выросли в Северо-Казахстанской (на 1,7%), Жетысуской (на 0,9%), Алматинской и Карагандинской (на 0,6% в каждом из регионов), Мангистауской (на 0,3%) и Костанайской (на 0,1%) областях. Ещё в пяти регионах цены снизились — в Шымкенте, Астане, Кызылординской, Павлодарской и Атырауской областях. В прочих регионах изменений в месячной динамике не наблюдалось.

В годовой динамике наибольший рост цен на масло зафиксирован в Западно-Казахстанской (на 41,9%), Карагандинской (на 28,3%) и Абайской (на 27,4%) областях. Наименьший годовой рост цен зафиксирован в Восточно-Казахстанкой области — на 4,2%. В двух регионах — Атырауской и Туркестанской областях — цены снизились на 1,3% и на 4,8% соответственно.

#цены #молочная продукция #сливочное масло

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