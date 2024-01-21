Сломавшую в горах ногу россиянку спасли близ Риддера

Происшествия
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Жительница Омска спасена сотрудниками ДЧС в Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Россиянка приехала в качестве туристки в Риддер, чтобы отдохнуть в горной местности. Во время катания на сноуборде она съехала с трассы и ударилась о дерево, в результате чего получила перелом ноги, сообщила пресс-служба ДЧС ВКО.

«На помощь поспешили сотрудники СПЧ-1, которые зафиксировали ногу пострадавшей и начали спуск с помощью сплитборда, который тащили своими силами. Спасатели транспортировали туристку к подошве горы, где уже ожидали врачи скорой помощи», - говорится в сообщении.

ДЧС ВКО просит туристов соблюдать меры безопасности, в частности, иметь при себе навигационные устройства (GPS-навигаторы, коммуникаторы), которые помогут сориентироваться на местности.

«Скорость спуска и маневры на трассе должны отвечать физической и технической подготовке лыжника. Лыжник должен контролировать свою скорость и средство передвижения в соответствии с крутизной склона, погодными условиями. Запрещается «подрезать» лыжников и сноубордистов, так как это может привести к травме», - отметили в департаменте.

#Риддер #ВКО #травма #ДЧС ВКО #россиянка

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