Сломавшую в горах ногу россиянку спасли близ Риддера

Жительница Омска спасена сотрудниками ДЧС в Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz
Россиянка приехала в качестве туристки в Риддер, чтобы отдохнуть в горной местности. Во время катания на сноуборде она съехала с трассы и ударилась о дерево, в результате чего получила перелом ноги, сообщила пресс-служба ДЧС ВКО.
«На помощь поспешили сотрудники СПЧ-1, которые зафиксировали ногу пострадавшей и начали спуск с помощью сплитборда, который тащили своими силами. Спасатели транспортировали туристку к подошве горы, где уже ожидали врачи скорой помощи», - говорится в сообщении.
ДЧС ВКО просит туристов соблюдать меры безопасности, в частности, иметь при себе навигационные устройства (GPS-навигаторы, коммуникаторы), которые помогут сориентироваться на местности.
«Скорость спуска и маневры на трассе должны отвечать физической и технической подготовке лыжника. Лыжник должен контролировать свою скорость и средство передвижения в соответствии с крутизной склона, погодными условиями. Запрещается «подрезать» лыжников и сноубордистов, так как это может привести к травме», - отметили в департаменте.