Фото: Yves Herman/Reuters

Правительство Словакии объявило в стране кризисную ситуацию из-за нехватки нефти. Об этом сообщил портал Pravda, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.ru

«Правительство Словацкой республики заявило по предложению Управления государственных материальных резервов о состоянии дефицита нефти», — сказано в материале.

До этого сообщалось, что Чехия предлагает Словакии направить небольшой объем нефти по нефтепроводу «Дружба» в условиях остановки ее поставок через Украину. Так, руководитель минпромторга Чехии Карел Гавличек обсудил этот вопрос в Братиславе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

По мнению чешского министра, данное решение позволило бы поставить словацкой стороне лишь небольшой объем топлива.

Накануне Словакия из-за приостановки прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» попросила Хорватию пропустить российскую нефть по трубопроводу «Адрия».