Слово и дело

Ровно неделя прошла с момента публикации фотофакта «Древо познания», и вот результат. На самом деле, хвалить службы города Алматы более приятно, чем выявлять недостатки и ставить на вид. Еще приятнее от того, что, несмотря на расхожее мнение, газеты продолжают читать и на конструктивную критику отвечают делами реальными. Высохшее на корню дерево у здания школы-гимназии № 54 более не угрожает жизни маленьких горожан и не портит вид окружающим. Дорога в школу свободна, и мы надеемся, что после того, как прозвенит первый звонок в сентябре, на месте погибшего дерева будет посажен новый росток. Который, в свою очередь, будет стремиться ввысь и обрастать новыми ветвями так же, как множатся знания юных горожан в этой школе.