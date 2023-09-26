Слухи о скоплении транспорта на границе с Россией опроверг КНБ РК
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Пункты пропуска на казахстанско-российской границе работают в штатном режиме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы скоплении транспорта на казахстанско-российской границе, в том числе в пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области.
«Между тем в действительности в настоящее время на указанных участках границы скопления автотранспортных средств не зафиксировано.
Пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме, каких-либо ограничительных мер не вводилось.
Просим доверять только официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения», – отметили в КНБ.