Слухи о скоплении транспорта на границе с Россией опроверг КНБ РК

Пункты пропуска на казахстанско-российской границе работают в штатном режиме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Фото: Рахим Койлыбаев/caspianlife.kz

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы скоплении транспорта на казахстанско-российской границе, в том числе в пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области.

«Между тем в действительности в настоящее время на указанных участках границы скопления автотранспортных средств не зафиксировано.

Пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме, каких-либо ограничительных мер не вводилось.

Просим доверять только официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения», – отметили в КНБ.