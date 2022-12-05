Слушаем... живопись, рисуем... музыку

За два дня в Экибастузе поменяли около 800 радиаторов отопления в размороженных квартирах горожан, но предстоит заменить еще больше
Время новых возможностей
История одного мавзолея
Сразу два «золота»
Праздник литературы
Душа домбры
И в воздухе, и на... воде
Сенсационный мундиаль
Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен
Дойти до каждого
Внимание! Поезд задерживается
Согласно букве и духу закона
И казахстанцам, и иностранцам
Освободить от долгов, не разоряя
Премии за героизм
Случайность или халатность?
Взрывы для... безопасности
Земля под контролем
Взаимосвязанность и сотрудничество
Читаем Библию на казахском
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Два автомобиля провалились под лед близ Караганды
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде
Как научиться писать книги?
Солидарная ответственность за кредиты грозит обернуться для многих фермеров банкротством
Мы фактически избежали гражданской войны, потери государственности. Любой здравомыслящий человек сделал выводы из сложившейся ситуации
Казахстан намерен увеличивать транзитный грузопоток
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Миллионы вымогал у медработника житель Туркестанской области
Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег