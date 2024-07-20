Слушать и быть услышанным

Сенаторы Алибек Наутиев и Сагындык Лукпанов ознакомились с ходом работы по устранению последствий от паводков в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области. Депутатам рассказали о работе местных исполнительных органов по решению проблем пострадавших жителей. В настоящее время порядка 60% населения получили денежную компенсацию. Так, на лицевые счета 1 367 жителей были начислены средства на приобретение жилья.

Депутаты также посетили микрорайон «Болашак» города Кульсары и ознакомились с ходом строительства 100 однотипных жилых домов для пострадавших от наводнения. В их строительстве были задействованы 8 местных подрядных организаций. На сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы, завершены работы по заливке фундамента 61 дома и укладке стен 42 домов, идут работы по перекрытию кровли 15 домов.

О безопасности аттракционов в парках Алматы озаботились депутаты Нурия Ниязова и Жанна Асанова. Совместно с депутатами маслихата и общественным советом города Алматы они провели мониторинг деятельности парков развлечений города на предмет соблюдения правил безопасности и санитарно-эпидемиологических норм при обслуживании населения. Целью общественного мониторинга была проверка условий безопасности на аттракционах и детских игровых площадках, оценка качества обслуживания посетителей, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и гигиенических условий в парках. Депутаты обратили внимание на условия пребывания посетителей, исправность и эксплуатацию аттракционов, подчеркнув важность соблюдения всех требований безопасности оборудования согласно техническому регламенту.

– Общественный мониторинг направлен на защиту интересов граждан города Алматы и обеспечение безопасных и комфортных условий отдыха в парках развлечений, – отметила Нурия Ниязова.

Результаты проведенного мониторинга будут представлены в начале очередной сессии депутатам Сената для включения в законотворческую деятельность с целью улучшения качества услуг на детских аттракционах и обеспечения безопасности детей, сообщает пресс-служба палаты.