Слушать и быть услышанными

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Аяжан Газиз

Сенаторы готовы оказать содействие решению региональных проблем путем совершенствования законодательства

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Депутаты Сената Наурызбай Байкадамов и Руслан Рустемов провели встречу с личным составом отдела полиции Жалагашского района Кызылординской области. Основной темой встречи стало обсуждение актуальных вопросов укрепления общест­венного порядка. В ходе встречи сенаторы разъяснили положения принятых законов по вопросам безопасности детей, семейно-бытового насилия, охраны общественного порядка, ужесточения ответственности за проявление вандализма. Они также ознакомились с работой отдела полиции по профилактике правонарушений.

– Укрепление общественного порядка и обеспечение безопас­ности, а также защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, интересов общест­ва и государства от противоправных посягательств являются главной целью деятельности органов внутренних дел. В свою очередь мы, как депутаты Сената, готовы оказывать всяческое содействие в этом направлении путем совершенствования нацио­нального законодательства, – отметил Наурызбай Байкадамов.

После встречи с полицейскими сенаторы посетили детский сад «Жас қыран», расположенный в поселке Жалагаш. В этом дошкольном заведении функ­ционируют кружки робото­техники, развивающих игр, танцев и национальных ценнос­тей. Сотрудники детского сада представили сенаторам свои предложения по совершенствованию сферы образования, подчеркнули важность поддержки образовательных инициатив и развития детских учреждений. В свою очередь сенаторы отметили значимость предложенных инициатив и заверили, что будут способствовать их реализации на законодательном уровне.

#депутаты #регионы #население #встреча

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