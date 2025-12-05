Бенджамин – пес с английским именем, казахстанским характером и нюхом, которому позавидовали бы лучшие лаборатории страны. Его специа­лизация – обнаружение взрывчатых веществ, и тут Бен работает так серьезно, будто у него контракт подписан не с управлением авиационной безо­пасности, а с самой историей.

Темирлан приходит на работу пораньше, чтобы провести больше времени со своим Бенджамином. Пока над взлетной полосой только-только проступает холодный утренний свет, он проверяет снаряжение, просматривает задания, и лишь одно неизменно: рядом, внимательно следя за каждым движением, стоит Бенджамин. Уши идеально натянуты, глаза – будто прожекторы, сканирующие мир, в котором каждый запах – это информация.

Бельгийская овчарка, или малинуа, относится к породе бельгийских пастушьих собак. Потому, рассказывает о своем коллеге Темирлан, эти собаки очень быст­рые, даже реактивные, у них природная сноровка и врожденная высокая чувствительность.

– Тренировки сделали Бена мас­тером. Он отличает базу запаха взрывчатых веществ от примесей, знает, где ложный след, а где дейст­вительно угроза, – рассказывает Темирлан, а готовый выполнить свою работу Бенджамин в это время послушно сидит у его ног, улавливая малейшее движение тела своего коллеги и друга.

Их обходы похожи на старый, отточенный ритуал. Во время проверки багажа Бенджамин способен по микрослоям воздуха, по молекулярным намекам почуять угрозу. Темирлан стопроцентно доверяет Бену, и если все чисто, значит, все чисто – угрозы нет.

Пес может уловить следы взрывчатых веществ, оставшиеся на пальцах, на ткани, в глубине сумки, которая прошла через десяток рук. Если что-то вызывает сомнение, он садится – именно так, строго по инструкции, без тени паники. И эта его спокойная поза способна в один миг поставить на ноги весь оперативный зал.

Пока мы беседовали, прогуливаясь по терминалу, можно было заметить, как пассажиры воспринимают Бенджамина. Темирлан говорит, как правило, это всегда положительная реакция – люди улыбаются, кто-то начинает фотографировать. Бенджамин натренирован на спокойное отношение к окружающим, но нарушения границ, например попытки погладить, не позволит – пес знает и понимает, что он при исполнении, а значит, сантименты неуместны. Пес ­позволяет себе эмоции по утрам, когда Темирлан приходит на работу, – совершенно по-щенячьи радуется, хотя ему уже три года.

– Я всегда с огромным удовольствием прихожу на работу, потому что знаю, что мой товарищ, мой спутник с нетерпением меня ждет, знает, что я обязательно побалую его лакомствами. Недавно несколько дней был на больничном, так коллеги-кинологи рассказывали, что он скучает, грустит. Я просил коллег делать видеозвонки, когда они на базе, чтобы иметь возможность увидеть моего Бенджамина. Услышав мой голос, он сразу повеселел, стал махать хвостом, – с удовольствием делится Темирлан.

Бенджамин – невероятно грациозная собака. В его поступи, повороте головы столько настоя­щей породы, что ты невольно останавливаешься, чтобы наглядеться на эту чудесную собаку. А еще ты понимаешь: технологии технологиями, но алгоритмы и сканеры никогда не заменят собачий инстинкт, навыки, отработанные на тренировках, и опыт.

По достижении семи лет служебные собаки идут на пенсию. Спрашиваю Темирлана: не будет ли скучать по своему товарищу?

– Я сразу решил, что, как только Бен пойдет на заслуженный отдых, заберу его к себе. Кстати, в большинстве случаев кинологи забирают к себе домой отслуживших собак. А как иначе? Собака становится тебе настоящим другом, он меня понимает с полувзгляда, я его – с полувзмаха хвоста. Меня как кинолога очень огорчает отношение в нашем обществе к животным, в том числе бездомным. Очень много жестокости и равнодушия. Знали бы эти люди, какие это преданные, чистые душой создания, которые умеют любить просто так, – говорит Темирлан.

После самых напряженных часов Темирлан выводит Бена на служебную площадку, где ветер с полосы приносит запахи керосина, сырой земли и далекого степного холода. Бен ложится рядом и вытягивает лапы – даже у самых серьезных профессионалов бывают минуты отдыха.

– У нас, к счастью, инцидентов не было, но это не значит, что мы расслаблены. Каждый день на работе, на тренировках, Бен хорошо усвоил свой график и подчиняется, буквально улавливая мой взгляд и движение рук, – говорит Темирлан, поглаживая по холке Бена.

Бенджамин же медленно прикрывает глаза, жмурясь, что на собачьем невербальном означает наивысшую степень счастья, для чего у пса есть все необходимое – товарищ Темирлан рядом, из его кармана вкусно пахнет лакомством, смена идет в штатном режиме.

В аэропорту – в этом огромном, шумном месте встреч и расставаний чувствуешь себя спокойно, когда видишь, что за безопасность отвечают такие люди, как инспек­тор Темирлан, и служебные собаки – Бенджамин и другие четвероногие, тысячелетиями преданно охраняющие человека.