Служебная собака помогла задержать грабителей по следу в  Костанае

Служебная собака Акира нашла подозреваемого в грабеже по запаху, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

19 марта, ночью, грабитель украл продукты питания и деньги из магазина. Продавщица вызвала полицию.

На место преступления прибыл кинолог - младший инспектор Руслан Кайралапов со служебно-розыскной собакой по кличке Акира.

Она привела правоохранителей на соседнюю улицу. Во дворе одного из домов был задержан грабитель.

Дома у него были найдены вещественные доказательства.

Воспользоваться наличными задержанный не успел. Деньги и продукты возвращены хозяину магазина.