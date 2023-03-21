Служебная собака помогла задержать грабителей по следу в Костанае
1403
Служебная собака Акира нашла подозреваемого в грабеже по запаху, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.
19 марта, ночью, грабитель украл продукты питания и деньги из магазина. Продавщица вызвала полицию.
На место преступления прибыл кинолог - младший инспектор Руслан Кайралапов со служебно-розыскной собакой по кличке Акира.
Она привела правоохранителей на соседнюю улицу. Во дворе одного из домов был задержан грабитель.
Дома у него были найдены вещественные доказательства.
Воспользоваться наличными задержанный не успел. Деньги и продукты возвращены хозяину магазина.