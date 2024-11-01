Служить читателю и народу

Творчество известной писательницы и драматурга, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государст­венной премии, профессора Розы Мукановой давно признано читателями и критиками как значительное явление в современной казахской литературе. Первый сборник ее произведений вышел в издательстве «Жалын» в 1994 году, и с тех пор созданные писательницей рассказы и драматические повести неизменно завоевывают читательские серд­ца, привлекают к себе внимание самой широкой аудитории.

В 1996 году на сцене Казахского государственного академического театра им. М. Ауэзова была поставлена пьеса «Мәңгілік бала бейне», созданная на основе рассказа, который многими исследователями признается вершиной новеллистики Розы Мукановой. Как и написанная несколько лет назад драма «Фариза», посвященная жизни и творчеству выдающейся казахской поэтессы Фаризы Онгарсыновой, пьеса ставится с неизменным аншлагом, что лучше любых критических статей определяет ее место в театральном искусстве и драматургии современного Казахстана.

Для участников конференции сотрудники Национального архива РК организовали выставку «Розаның әдебиет әлемі», в экспозицию которой вошли материалы из личного архива писательницы: дипломы литературных премий, свидетельства, награды, а также рукописи лучших произведений Розы Мукановой – «Қызжылаған», «Мәңгілік бала бейне», «Муза», театральные афиши и семейные фотографии.

– Впереди еще много планов. Писателям нужно служить своему читателю, своему народу. Я вижу, что сейчас выросло другое поколение режиссеров, они иначе видят героев моих пьес. Кроме того, сейчас у них больше технических возможностей для воплощения своих идей, не то что 30 лет назад. Но лучше прийти на спектакли и убедиться в этом самим, – отметила Роза Муканова перед началом мероприятия.

Открывая конференцию «Творчество Розы Мукановой: литература, театр, кино», председатель Комитета архивов, документации и книжного дела МКИ РК Рустам Али зачитал поздравительное письмо министра культуры и информации Аиды Балаевой, в котором подчеркивались достижения известной писательницы и их влияние на казахстанское искусство.

«Искренне благодарю Вас за значительный вклад в развитие нашей национальной литературы и культуры. Желаю Вам продолжать богатый творческий путь, пополняя народное достоя­ние глубокими, значимыми и вечными произведениями, рож­денными вашим священным пером», – отмечалось в приветственном адресе.

Также Розе Мукановой вручено поздравительное письмо руководства Союза писателей Евразии. Его текст зачитала док­тор PhD, переводчик, профессор университета Кажы Байрам Уали Жемиле Кынажы.

В работе конференции приняли активное участие известные отечест­венные деятели искусства и литературы. Среди них – генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері», доктор филологических наук, академик Дихан Камзабек­улы, театровед, заведующий отдела «Театр и кино» ИЛИ им. М. Ауэзова Амангельды Мукан, профессор КазНАИ им. Т. Жургенова, заведую­щий кафедрой «История и теория театрального искусства» Анар Еркебай, литературовед, научный сотрудник ИЛИ им. М. Ауэ­зова и научно-культурного центра «Дом Ауэзова» Ермек Ханкей, режиссер, художественный руководитель Казахского государственного академического театра юного зрителя им. Г. Мусрепова Фархат Молдагали и режиссер, художественный руководитель Казахского национального музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева Гульсина Миргалие­ва.

– Розу Муканову невозможно назвать только прозаиком, только литературоведом или только драматургом. Ведь все ее произведения, взятые вместе, являются неотъемлемой частью современной духовной жизни нашей нации. В написанных Розой Мукановой книгах история всегда перекликается с сегодняшним днем, что позволяет нам проследить эволюцию национального характера казахского народа, – подчеркнул в своем выступлении Дихан Камзабекулы.

Также проблемные вопросы творчества Розы Мукановой обсудили зарубежные деятели литературы и искусства, в их числе – переводчик, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка на факультете иностранных языков при Асуанском университете Мухаммед Рияд (Египет), писатель, драматург, член Союза писателей Узбекистана Жавлон Жовлиев, научный сотрудник кафедры современных турецких диалектов и литературы факультета литературы Университета Хаджеттепе, магистр искусств Сабина Саид (Турция) и магистр искусств, докторант университета Фрайбург, литературовед Верена Цабель (Германия).

Выступление турецкого литературоведа Жемиле Кынажы было посвящено экокритическому анализу произведений Розы Мукановой, посвященных Семипалатинскому полигону. Напомним, экокритицизм как метод изучения художественной литературы зародился в 70-х годах прошлого века и был ориентирован на осмысление критиками изображения природы в литературных произведениях. Постепенно эволюционируя, он стал, по словам исследователя Саймона Эстока, «движением к более биоцентричному мировоззрению». По словам Жемиле Кынажы, произведения Розы Мукановой могут быть названы наиболее типичными с точки зрения экокритицизма, так как остро ставят вопросы об ответственности человека перед природой и об их разумном взаимодействии.

В свою очередь Мухаммед Рияд рассказал об участии в составлении антологии рассказов современных казахских писателей, вышедшей в Египте в 2015 году. По словам ученого, приехав в Казахстан в третий раз, он не перестает восхищаться художест­венным мастерством наших литераторов.

– Мне выпала честь перевести на арабский язык рассказ, как я считаю, великого писателя Акима Тарази «Жаза». Тогда же я прочитал на арабском языке рассказ Розы Мукановой «Мәңгілік бала бейне». Это чудесный рассказ, он сразу же меня поразил. Какое видение! Какой стиль! Я понял, что Роза Муканова – талантливая писательница. Описанное ею – это трагедия для человечества, и наши читатели должны узнать об этом. Антология была переведена на шесть языков ООН. И многие в арабском мире прочитали и узнали, что есть у вас очень талантливые писатели. Роза Муканова – человек с большой буквы. Когда я вновь приеду в Казахстан, обязательно покажу переводы ее произведений на арабский язык, – отметил Мухаммед Рияд.

В рамках конференции прошли мастер-классы Гульсины Миргалиевой, Фархата Молдагали, Амангельды Мукана, Анар Еркебай, Мухаммеда Рияда, Жавлона Жовлиева, Жемиле Кынажы, Сабины Саид и Верены Цабель. Также участникам мероприятия был показан фильм режиссера Сатыбалды Нарымбетова «Молитва Лейлы», снятый по мотивам рассказа «Мәңгілік бала бейне» и завоевавший мировую известность. Завершилась конференция презентацией книги Сабины Саид о творчестве Розы Мукановой на турецком языке и студенческими чтениями по произведениям писательницы.