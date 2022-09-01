Смелые и отважные

В Алматы на базе ЦСКА Министерства обороны состоялся универсальный турнир среди мужчин и женщин на Кубок Республики Казахстан по жекпе жек.

В состязаниях, организованных под эгидой Министерства культуры и спорта, акимата города Алматы, партии «AMANAT» приняли участие 260 спортсменов из Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской и Мангистауской областей. Среди участников Кубка – обладатели призовых мест международных и республиканских соревнований.

В церемонии открытия спортивного первенства приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК, президент Республиканской федерации «Унибой» (РОО «Федерация универсального боя») Бакытбек Смагул, вице-президент федерации Олжас Акимов, заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «AMANAT» Кайрат Бисембаев, заместитель руководителя управления спорта города Алматы Бекжан Онжан, а также ветераны спорта.

– Главная цель проведения Кубка – воспитать в духе патриотизма мужественных и смелых молодых людей. Руководствуясь этим принципом, мы каждый год организуем такое замечательное мероприятие, – отметил Бакытбек Смагул. – Помимо Вооруженных сил РК, в этих состязаниях участвуют представители КНБ, военнослужащие МВД. Этот смешанный вид единоборств – метание ножей, преодоление полосы препятствий, стрельба и рукопашный бой – близок к армейским видам. Мы должны воспитывать тех, кто, обладая сильным и боевым духом, несмотря ни на какие труднос­ти, не потеряет мужества и останется преданным своим идеалам.

Победители состязаний получили право выступать на чемпионате Азии и мировом первенстве.