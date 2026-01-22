– СНР для самозанятых;

– СНР на основе упрощенной декларации;

– СНР для крестьянских или фермерских хозяйств (КФХ).

Те, кто хочет перейти на специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, должны подать уведомление о применяемом режиме налогообложения до 1 марта 2026 года.

В случае неподачи такого уведомления налогоплательщики будут переведены на общеустановленный порядок.

Поменять налоговый режим можно быстро и просто в приложении Kaspi.kz в сервисе «Госуслуги»⁄«Изменение реквизитов и налогового режима ИП». После этого информация обновится в базе данных госорганов в течение 24 часов. Вам придет сообщение о смене налогового режима в приложении Kaspi.kz.

Дополнительных обращений в налоговые органы не требуется – уведомление подается через приложение Kaspi.kz.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz: «В 2025 году с помощью суперприложения Kaspi.kz было сделано около 90 миллионов обязательных платежей на сумму 2,8 триллиона тенге. Теперь мы обновили наш сервис, чтобы он полностью соответствовал требованиям нового Налогового кодекса. Предприниматели смогут выбрать для себя новый налоговый режим быст­ро и легко прямо в нашем приложении. Благодарим государственные органы за сотрудничество и каждого нашего клиента и партнера за то, что вы с нами!»

Ерқанат Шыңберген, руководитель Управления администрирования специальных налоговых режимов КГД МФ РК: «На специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации вправе перейти все налогоплательщики при соответствии условиям его применения (в том числе налогоплательщики, применявшие в 2025 году специальный налоговый режим упрощенной декларации с использованием фиксированного вычета и розничного налога), и дата применения такого специального налогового режима будет 1 января 2026 года.

Налогоплательщики, применявшие в 2025 году общеустановленный порядок налогообложения, вправе при соответствии условиям применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации представить уведомление о применяемом режиме налогообложения, и дата применения такого специального налогового режима будет являться датой подачи уведомления».

Подробнее о смене налоговых режимов и уплате налогов читайте в Kaspi Гид.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 млн казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают железнодорожные и авиабилеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тыс. казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.

Гарвардская бизнес-школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.