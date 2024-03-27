Смертельное ДТП в Актюбинской области: суд вынес оправдательный приговор

Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Айтекебийского районного суда, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Айтекебийский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении гражданки, преданной суду по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.       

21 февраля 2023 года подсудимая с мужем и тремя детьми держали путь из Актобе в сторону села Т.Жургенова. Выехав на встречную полосу, она допустила столкновение с грузовой автомашиной. В результате ДТП пассажиры, находящиеся в автомашине подсудимой скончались на месте происшествия.

Установлено, что подсудимая двигалась по своей полосе, когда увидела грузовую автомашину, которая по встречной полосе дороги совершала обгон «Бензовоза», и нажала на тормоз, после которого машина, прокатившись, столкнулась с грузовиком. Свидетель - водитель бензовоза в суде показал, что грузовая автомашина при совершении обгона не успевала завершить маневр.

«Данное обстоятельство также подтвердили очевидцы ДТП. Исследовав, проанализировав и оценив все представленные стороной обвинения доказательства, суд пришел к выводу, что вина гражданки в нарушении правил дорожного движения не доказана и вынес оправдательный приговор», — говорится в официальном сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Суд вынес частное постановление о доведении до сведения прокурора Актюбинской области и начальника департамента полиции о нарушениях, допущенных в ходе досудебного производства для принятия соответствующих мер.

#суд #ДТП #Актюбинская область #приговор #оправдание

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