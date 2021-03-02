Смертельное избиение женщины в СКО: подозреваемый задержан полицией
Задержан 52-летний житель СКО, подозреваемый в смертельном избиении 36-летней сожительницы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
16 февраля в районную больницу Аккайынского района СКО была госпитализирована 36-летняя жительница райцентра Смирново со множественными телесными повреждениями.
Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований ОП Аккайынского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести здоровью".
20 февраля потерпевшая скончалась в больнице. Состав уголовного правонарушения был переквалифицирован на часть 3 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
В ходе досудебного расследования установлено, что телесные повреждения 13 февраля около 19:00 часов в ходе возникшего конфликта ей нанес в своем доме 52-летний житель райцентра. Не вызвав медработников, потерпевшая в течение двух суток находилась в доме знакомого. Мать потерпевшей обратилась в полицию, сотрудники которой обнаружили нуждавшуюся в оказании медпомощи сельчанку. Она была госпитализирована в отделение хирургии райбольницы.
В настоящее время проводится досудебное расследование, в ходе которого будут исследованы все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый в совершении данного преступления задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в ИВС ОП Аккайынского района. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.