При столкновении двух поездов в Индии погибло 15 человек

В результате аварии пострадали 60 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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«Число погибших в результате крушения поезда Kanchanjunga Express возле Нью-Джалпайгури в Западной Бенгалии возросло до 15. Пострадали 60 человек», - сообщает агентство PTI со ссылкой на официальных лиц.

Авария произошла в понедельник утром, когда товарный поезд врезался в идущий в попутном направлении пассажирский состав. От столкновения несколько вагонов пассажирского состава сошли с рельсов. По предварительной информации, машинист грузового поезда пропустил сигнал остановки, после чего врезался во второй состав.

Как сообщили представители Северо-Восточной пограничной железной дороги, в результате аварии погибли, в частности, машинист и помощник машиниста грузового поезда.

Как отмечают представители властей, малое число жертв объясняется тем, что в хвосте пассажирского состава были прицеплены два почтовых вагона.

Свои соболезнования в связи с этой аварией направили премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Индии Драупади Мурму, главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Баннерджи и министр железных дорог страны Ашвини Вайшнав, который отметил, что выехал на место столкновения.