Смогут ли получать почту третьи лица

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в закон «О почте», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, законопроектом меняется порядок доставки почты.

«Благодаря цифровым технологиям при наличии соответствующего пин-кода или QR-кода предоставляется возможность приема почты третьими лицами. Это также упрощает доставку товаров из маркетплейсов в почтовое отделение и на дом», - сказала депутат.

Также проектом предусматривается порядок размещения и использования почтамтов для приема посылок - эта норма необходима для их размещения в объектах кондоминиума. Кроме того, исключаются некоторые невостребованные универсальные услуги, например, отправка почтовых карточек или бандеролей.