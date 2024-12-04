Смогут ли получать почту третьи лица

Мажилис, Общество
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в закон «О почте», сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, законопроектом меняется порядок доставки почты. 

«Благодаря цифровым технологиям при наличии соответствующего пин-кода или QR-кода предоставляется возможность приема почты третьими лицами. Это также упрощает доставку товаров из маркетплейсов в почтовое отделение и на дом», - сказала депутат. 

Также проектом предусматривается порядок размещения и использования почтамтов для приема посылок - эта норма необходима для их размещения в объектах кондоминиума. Кроме того, исключаются некоторые невостребованные универсальные услуги, например, отправка почтовых карточек или бандеролей. 

«Сокращается срок хранения невостребованной корреспонденции. Отменяются устаревшие нормы по почтовой инфраструктуре. Также ряд норм направлены на развитие рынка почтовой связи и уточнение полномочия регулятора в данной сфере», - отметила Екатерина Смышляева.

#мажилис #услуги #почта

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