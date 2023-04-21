Смягчены правила формирования национальных сборных в Казахстане

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

В состав национальных сборных команд теперь будут включаться спортсмены, занявшие места с 1-го по 8-е на главных республиканских и международных соревнованиях года, тогда как ранее сборные формировались только из чемпионов и призеров.

Изменения затронули такие виды спорта, как бокс, дзюдо, греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба, биатлон, лыжные гонки, таеквондо WTF.

В игровых дисциплинах, как поясняют в министерстве, действует тот же принцип, но в основную и резервную команды будут вызываться спортсмены, занявшие на главных республиканских и международных турнирах года места с 1-го по 10-е.

«Мы считаем, что двери национальных сборных должны быть открыты для большего количества спортсменов, особенно для талантливых молодых спортсменов, которым необходим подобный опыт. Для спортсменов из сел это также хорошая возможность проявить себя. Надеемся, что эти изменения пойдут на пользу и поспособствуют развитию здоровой конкуренции», – отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.