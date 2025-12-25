У каждого ребенка – своя история, возраст, диагноз, но всех их объединяет одно редкое и светлое качество – завидная скромность. В письмах они загадывали желания так, словно боялись нарушить предновогоднее волшебство, и просили недорогие подарки, дабы не стать обузой для Аяз Аты. А в роли Дедов Морозов и Снегурочек в эти дни выступили обычные и по-настоя­щему добрые жители города, люди с открытым сердцем, для которых чужая радость становилась своей.

Говорят, что домашние питомцы дороги детям с особыми потребностями, поскольку пушистики олицетворяют спокойствие, защиту и безусловную любовь. Четырехлетняя Айлин тоже обожает животных, особенно кошек. Но у девочки сильная аллергия, врачи запретили родителям заводить дома братьев меньших. И вот накануне Нового года Айлин вместе с мамой Айжан Нурланкызы написали письмо Деду Морозу, попросив у него... котенка.

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Айлин. Мне 4 года. Мой диагноз «врожденные пороки развития центральной нервной системы, атонико-астатическая форма ДЦП»... Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать всем здоровья, счастья, мира, успехов и благополучия! Подари мне, пожалуйста, интерактивную мягкую игрушку – котенка, который мяукает, мурлычет и повторяет слова», – говорилось в письме девочки.

Примеру маленькой Айлин последовали и другие детки с особенностями в развитии. Они тоже загадывали желания и переносили их на бумагу. Так, 6-летняя Аяулым попросила батут, а 8-летняя Айзере – красивое платье. Десятилетний Нурислам, мечтающий в будущем стать воен­ным, пожелал игрушечную винтовку. Кто-то просил робота, а кто-то – спортивный костюм...

Вот уже третий год все эти письма-пожелания на своей страничке в Instagram @osobyata_qosshy публикует Айжан Мусакиева.

– Идея публиковать письма пришла три года назад, когда моя дочь посещала реабилитационный центр «Батыр». Тогда-то и стало понятно: многим детям не хватает самого простого – внимания, веры в чудо и ощущения, что их желания важны. Для них подарок – это не просто вещь, а символ заботы, знак того, что о них помнят, – рассказывает Айжан Нурланкызы.

Каждый год молодая мамочка обращается с просьбами в соцсетях, ищет спонсоров, бегает по магазинам. К счастью, в городе много отзывчивых жителей, в том числе предпринимателей, и желания ребят непременно исполнятся.

– Приятно и важно, когда маленькая помощь превращается в большое чудо для ребенка. Хочу поблагодарить всех волшебников с большим сердцем, которые дарят тепло и радость детям не только на Новый год, но и в рамках других тематических акций. Эти прекрасные люди исполняют мечты, – с теплотой в голосе говорит мама Айлин.