Снежные пленники

На днях из-за сильного бурана группа автотуристов из Алматы застряла на пути к турбазе, расположенной в горной местности. Получив сигнал о бедствии, на помощь к снежным пленникам отправились сотрудники акиматов Райымбекского и Кегенского районов, противопожарных служб и отделов ЧС Алматинской области.

Совместными усилиями спасателей и чиновников были вызволены 18 человек. Медицинская помощь никому из них не потребовалась. Представители департамента по ЧС напомнили путникам о необходимости соблюдать меры безопасности и не выезжать в дорогу во время буранов, гололеда и нулевой видимости, игнорируя соответствующие предупреждения экстренных служб. Тем более что в последние дни в связи с ухудшением погодных условий закрывалось движение на ряде автотрасс региона.

Аким Райымбекского района Берик Дуйсенбаев вручил благодарственное письмо предпринимателю Алмату Казыбаеву, также прибывшему на помощь к терпящим бедствие людям и предоставившему свою автотехнику.