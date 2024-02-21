Снежные пленники Общество 21 февраля 2024 г. 7:00 12 Асет Калымов, Алматинская область Совместными усилиями спасателей и чиновников были вызволены 18 человек из снежного плена. фото ДЧС Алматинской области На днях из-за сильного бурана группа автотуристов из Алматы застряла на пути к турбазе, расположенной в горной местности. Получив сигнал о бедствии, на помощь к снежным пленникам отправились сотрудники акиматов Райымбекского и Кегенского районов, противопожарных служб и отделов ЧС Алматинской области. Совместными усилиями спасателей и чиновников были вызволены 18 человек. Медицинская помощь никому из них не потребовалась. Представители департамента по ЧС напомнили путникам о необходимости соблюдать меры безопасности и не выезжать в дорогу во время буранов, гололеда и нулевой видимости, игнорируя соответствующие предупреждения экстренных служб. Тем более что в последние дни в связи с ухудшением погодных условий закрывалось движение на ряде автотрасс региона. Аким Райымбекского района Берик Дуйсенбаев вручил благодарственное письмо предпринимателю Алмату Казыбаеву, также прибывшему на помощь к терпящим бедствие людям и предоставившему свою автотехнику. #спасатели #Алматинская область #буран #автотуристы