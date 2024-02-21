Снежные пленники

Общество
12
Асет Калымов, Алматинская область

Совместными усилиями спасателей и чиновников были вызволены 18 человек из снежного плена.

фото ДЧС Алматинской области

На днях из-за сильного бурана группа автотуристов из Алматы застряла на пути к турбазе, расположенной в горной местности. Получив сигнал о бедствии, на помощь к снежным пленникам отправились сотрудники акиматов Райымбекского и Кегенского районов, противопожарных служб и отделов ЧС Алматинской области.

Совместными усилиями спасателей и чиновников были вызволены 18 человек. Медицинская помощь никому из них не потребовалась. Представители департамента по ЧС напомнили путникам о необходимости соблюдать меры безопасности и не выезжать в дорогу во время буранов, гололеда и нулевой видимости, игнорируя соответствующие предупреждения экстренных служб. Тем более что в последние дни в связи с ухудшением погодных условий закрывалось движение на ряде автотрасс региона.

Аким Райымбекского района Берик Дуйсенбаев вручил благодарственное письмо предпринимателю Алмату Казыбаеву, также прибывшему на помощь к терпящим бедствие людям и предоставившему свою автотехнику.

#спасатели #Алматинская область #буран #автотуристы

Популярное

Все
Украла у недееспособных
О точечной застройке и лазейках в законе
Есть у стройки начало, но не видно конца
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Сберечь Кольсай для потомков
Не доехать в село, не дойти…
Такая близкая история
Большая сила «средних держав»
Домой вернулись с победами
Чума XXI века
По зову сердца
Хэллоуина не будет
Детсад закрыт
Мир, в котором мы живем
Прочитай и нарисуй!
Ловись, рыбка!
Инвестиции в детство
Опекун имеет право
Весна оценит качество
Важные акторы международной политики
Ответственность перед предками и потомками
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Требуется… рабочий человек
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
Мир постепенно приближается к самому высокому за всю историю человечества числу молодых людей
В Казахстане начали обучение африканских педагогов
В Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь батыра Карабая
В Валентинов день письма писать лень?
Не город – каток
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

Хэллоуина не будет
Не доехать в село, не дойти…
Сберечь Кольсай для потомков
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]