В Восточном Казахстане полицейские вытащили из снега автомобиль с туристами. Две семьи из Павлодарской области отправились на восток страны к пещере Қоңыр Әулие, знаменитой своим подземным бассейном. В народе пещеру и ее воду считают святыми, паломники едут сюда круг­лый год.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, в салоне автомобиля, помимо взрослых, находились четверо детей. На тер­ритории Абайского района путешественников накрыл буран. Видимость – нулевая, ориентироваться в степи сложно. В итоге водитель сбился с дороги и попал в снежный плен. Хорошо, что с собой у павлодарцев были надежные мобильные телефоны и ловила сотовая связь. Они позвонили на экстренный номер в районный отдел полиции и попросили помощи.

– На поиск отправились оперуполномоченный Бектурсын Турарбеков и инспектор Руслан Мейрамгалиев, – рассказали в департаменте. – В течение трех часов сотрудники нашли заблудившихся туристов и помогли вытащить машину из снега.

Дальше полицейские сопроводили гостей до административного цент­ра Абайского райо­на, откуда они продолжили поездку, как только метель утихла и установилась хорошая погода.