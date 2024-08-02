Снизить нагрузку на граждан

Активное внедрение информационных технологий в деятельность органов принудительного исполнения – требование времени и необратимая тенденция, отметил на брифинге СЦК вице-министр юстиции Даниель Ваисов. По его словам, интеграция с информационными системами госорганов и банков поз­волила значительно сократить время получения необходимых для исполнения сведений, а также принятия мер принудительного исполнения.

– Для удобства граждан и повышения открытости ведения исполнительного производства созданы и успешно применяются специальные сервисы – оплата задолженности онлайн, SMS-уведомление, кабинет сторон в системе, реестр должников, которые позволяют не только отслеживать все действия по исполнению, но и производить оплату задолженности в онлайн-режиме с автоматичес­кой отменой всех ограничительных мер. Модернизация исполнительного производства значительно улучшила его качество и сделала более открытым для общества, – сказал спикер.

В июне Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений по вопросам минимизации рисков при кредитовании, который предусматривает введение института упрощенного исполнительного производства. Основная задача – снижение финансовой наг­рузки на граждан.

– Как известно, в случае исполнения документа частным судебным исполнителем должник, помимо основного долга, должен оплатить деятельность ЧСИ в установленных законодательством размерах. Упрощенное производство, в свою очередь, предусматривает оплату лишь основного долга, так как процесс исполнения будет полностью автоматизирован. В настоящее время в рамках упрощенного производства будут исполняться документы о взыс­кании с физлиц административных штрафов и налоговой задолженности до 20 МРП. В дальнейшем планируется масштабировать применение данного института, – разъяснил Даниель Ваисов.

К слову, гражданин может на начальном этапе отказаться от исполнения в упрощенном порядке, и документ автоматически будет передан на исполнение ЧСИ.

В рамках упрощенного производства будут применяться меры принудительного исполнения – человек будет включен в Единый реестр должников с временным запретом на осуществление определенных действий и наложением ареста на его счета в банках второго уровня. Общий срок упрощенного исполнительного производства – 30 дней, далее документ будет направлен ЧСИ.

Для оперативности в принятии решений департамент принудительного исполнения, отвечающий за формирование политики Мин­юста, преобразован в комитет. Теперь самостоятельное ведомство вправе оперативно принимать решения по восстановлению нарушенных прав граждан, в том числе в ходе рассмот­рения жалоб и осуществления их приема. Комитет правомочен самостоятельно осуществлять межведомственное сотрудничество, утверждать нормативно-правовые акты и методические пособия, заключать меморандумы о сотрудничестве, в том числе с международными организациями.