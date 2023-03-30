Снизить вдвое уровень инфляции поручил Токаев

В первую очередь нужно контролировать цены на продовольственные товары.

Фото: akorda.kz

Выступая на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил необходимость усиления позиции Казахстана в качестве ключевого регионального инвестиционного хаба.

«За последний год проведена серьезная работа в сфере демонополизации и создания реально конкурентной среды. Однако останавливаться на достигнутом нельзя.

Правительству требуется принять системные меры для дальнейшего расширения экономической свободы и снижения уровня влияния государства на рыночные процессы. Реализация данных подходов позволит повысить институциональную зрелость нашей страны, ее устойчивость к различным внутренним и внешним потрясениям», - сказал Токаев.

Глава государства заявил о необходимости снизить уровень инфляции в текущем году в два раза.

«В первую очередь нужно контролировать цены на продовольственные товары. Поэтому одним из ключевых приоритетов остается развитие агропромышленного комплекса и торговли. Следует обеспечить внутренний рынок прежде всего отечественными товарами. Важно также увеличить объем производимой сельхозпродукции и повышать ее добавленную стоимость», - поручил президент.