Сносить нельзя оставить

Атырауское облуправление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) провело проверку на предмет законности сооружения частной компанией жилого комплекса в центре Атырау. Установив, что в документальном отношении стройка, мягко говоря, небезупречна, ведомство обратилось в суд.

Атырауский горсуд решил, что комплекс подлежит сносу. Апелляционная жалоба застройщика решением областного суда оставлена без удовлетворения. ГАСК отмечает, что застройщик вправе подать кассационную жалобу, хотя ситуацию это вряд ли изменит.

После того как стало известно о данном факте, десятки жителей региона оказались в сильнейшем смятении: шутка ли – они вложили в покупку квартир в жилом комп­лексе суммы от 20 млн до 40 млн тенге. Одной из дольщиц является жительница Индерского района Унай Арыс­танова, которая внесла деньги за свою будущую квартиру еще в 2021 году.

– Мы заключили предварительный договор и сделали первый платеж в размере 20 процентов от полной стоимости жилья. До октября 2022 года полностью оплатили 20 миллио­нов тенге, так как осенью дом планировался к сдаче… Однако работы велись медленно, причем застройщик каждый раз объяснял это разными причинами. Сначала всему виной якобы была пандемия, затем – сбои в логистике и задержка поступления стройматериалов. Мы терпеливо ждали, а когда узнали о решении суда по сносу ЖК из-за отсутствия у компании-застройщика разрешительных документов, были просто шокированы, – призналась Унай Арыс­танова.

На данный момент строительство комп­лекса практичес­ки завершено, осталось установить двери и подключить коммуникации. Жильцы требуют либо узаконить объект­ и передать им ключи, либо вернуть вложенные деньги. Но как вообще так получилось, что документы оказались не в порядке?

Еще два года назад в ГАСК опуб­ликовали информацию о том, какие именно строящиеся жилые комплексы на территории региона имеют разрешительные документы. В этом списке также были указаны структуры, обладающие разрешением на привлечение денег дольщиков. Кстати, этот список одна из дольщиц отправила той самой строительной компании, которую теперь через суд вынуждают сносить ЖК.

Но тогда там на голубом глазу заверили: все, мол, в порядке, волноваться не о чем. По словам дольщиков, в мае прошлого года они встречались с учредителями компании, которые обещали передать им ключи в октяб­ре. Однако вместо конкретных дейст­вий продолжали раздавать обещания.

По словам учредителей компании-застройщика, основным препятствием для получения разрешительных документов стало якобы близкое расположение здания к автозаправочной станции. Мол, даже велись переговоры с руководством АЗС о переносе объекта в другое мес­то. Но безрезультатно.

А ведь этого, по мнению специа­листов ГАСК, можно было избежать, если бы предварительно, до начала строительных работ, компания-застройщик решила соответствующий вопрос. Что же касается дольщиков, то представители архитектурно-строительного контроля неоднократно напоминали горожанам: перед совершением сделки всегда необ­ходимо уточнять у застройщика, имеет ли он разрешение на привлечение денег именно на тот объект, в котором планируется приобретение недвижимости? Только в случае наличия подобного разрешения финансовые вложения потенциального вкладчика будут застрахованы.

На нынешней неделе региональное управление ГАСК опуб­ликовало обновленный список застройщиков. Всего по области таковых 36. Причем ровно половина компаний исключена из реестра, их стройки остановлены, прошли судебные процессы.

Как пояснили в контролирую­щем ведомстве, сначала строительная компания, намеревающаяся приступить к возведению жилья, должна составить архитектурно-планировочное задание и эскизный проект. Затем создать рабочий проект. Если застройщик намерен строить дом выше пяти этажей, то документы обязательно сдаются на госэкспертизу. Если ниже, то вправе обратиться в частные аккредитованные экспертные организации. И лишь получив от них положительное заключение, компания должна через специальный сайт уведомить областное управление ГАСК о начале строительно-монтажных работ.

Если застройщик своевременно этого не делает, такие здания признаются незаконными.

Возможно, застройщики надеют­ся на то, что, заселив людей в новые квартиры, они смогут избежать наказания и не исполнить решение суда о сносе ЖК. Такие прецеденты есть. В середине 2022 года специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области вынес решение о сносе жилого комп­лекса – тоже в центре Атырау. Причина все та же – строение было возведено без соответствующих документов. Однако к тому времени квартиры были распроданы, а люди – заселены.

На сегодня ситуация остается неизменной: ГАСК считает, что поступил правильно, решение суда остается в силе, но люди продолжают в жилом комплексе проживать. А вот те, кто незаконно привлекал средства дольщиков, привлечены к ответственности. Таких прецедентов немало. К примеру, в прошлом году к лишению свободы осужден директор ТОО «Андора констракшн».

Данная компания не получила разрешение акимата на привлечение денег дольщиков. С 2020 по 2023 год по фиктивным предварительным договорам компания продала 25 гражданам квартиры на общую сумму 313 млн тенге. Директора признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к пяти годам лишения свободы.