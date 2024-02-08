Со школы – на больничную койку

Головокружение, тошноту и недомогание почувствовали ученики и педагоги средней школы Сарыагашского района во время уроков. Школьная медсестра, к которой за медицинской помощью один за другим обратились взрослые и дети, сразу же определила признаки отравления и вызвала машину скорой помощи.

В местную больницу доставили 29 детей и 10 педагогов. В медучреждении они провели несколько часов. Как только их состояние стабилизировалось, им разрешили отправиться по домам. В стационаре больницы остались двое учителей, состояние которых вызывает беспокойство у медиков. Они продолжают получать все необходимые процедуры, чтобы снять интоксикацию.

По предварительной версии, причиной отравления стала краска, парами которой могли надышаться ученики и учителя. Дело в том, что в школе проводится ремонт, к которому якобы привлекли взрослых и детей. Во всяком случае на видео, распространенном в социальных сетях, утверждается, что именно ученики этой школы моют окна на втором и третьем этажах здания, а учителя красят внутренние помещения школы.

В учебное заведение из Туркестана в срочном порядке приехал руководитель областного управления образования Галымжан­ Султанбекулы, встретился с коллективом школы и родителями учеников. Он заявил, что эту школу берут под особый контроль, а в отношении директора и его заместителей по итогам проверки примут соответствующие меры. Также стало известно, что после инцидента прокуратура Сарыагашского района и департамент санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области начали проверку. Учеников этой школы на три дня перевели на дистанционное обучение.