В продаже появится продукция от аграриев из пяти областей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане 29 и 30 ноября будет проходить очередная мясная ярмарка «Соғым-FEST», в которой примут участие фермеры Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Мероприятие будет проходить на территории парковки ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

Также в торговом центре в эти дни пройдет пользующаяся популярностью среди астанчан городская сельскохозяйственная ярмарка. Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Ярмарка проходит каждые выходные с 10:00 утра до 19:00 вечера.

Для удобства посетителей к месту проведения мероприятия курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.