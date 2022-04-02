В отдел полиции Актогайского района Карагандинской области поступило сообщение о том, что в селе Актогай собака покусала двух малолетних детей, передает Kazpravda.kz.

"Два мальчика в возрасте 3 и 5 лет играли во дворе частного дома, когда на них напала собака, которая не была на привязи. Пострадавших детей доставили в больницу, где 3-летний мальчик от полученных травм скончался. Второй ребенок госпитализирован", - проинформировали в департаменте полиции Карагандинской области.

Данный факт зарегистрирован в ОП Актогайского района. Ведется расследование, добавили в пресс-службе.