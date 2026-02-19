Специализированный суд Уральска признал ТОО «Журналистская инициатива» виновным в нарушении выборного законодательства. Поводом стало проведение опроса в Telegram-канале без обязательного уведомления ЦИК и подтверждения пятилетнего опыта в сфере социологических исследований, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу судов ЗКО

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

11 февраля 2026 года в Telegram-канале издания «Уральская неделя» (ТОО «Журналистская инициатива») был опубликован опрос общественного мнения касательно проведения референдума по проекту новой Конституции РК, запланированного на 15 марта 2026 года.



В соответствии c п.9 ст.28 Конституционного закона «О выборах в РК», право проводить опрос общественного мнения имеют юридические лица, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде ЦИК с приложением копий соответствующих документов.



В случае нарушения требований проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами, лицо несет административную и иную ответственность, установленную законами РК.



Данные требования направлены на обеспечение прозрачности, достоверности и равных условий в период подготовки и проведения референдума, а также на защиту избирательных прав граждан.

В суде было установлено, что публикация опроса не соответствовала установленным законом требованиям. Виновность ТОО подтверждена материалами дела, включая постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и скриншоты размещенной публикации.

«Санкция ч.3 ст. 120 КоАП влечет для юридических лиц административный штраф в размере 30 МРП. Постановлением суда ТОО «Журналистская инициатива» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.120 КоАП, и подвергнуто административному взысканию в виде штрафа в размере 129 750 тенге (30 МРП)», – говорится в информации.

Там же добавили, что постановление не вступило в законную силу.