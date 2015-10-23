Содействуя сельской кооперации Свежий выпуск 1052 Алия ЕНСЕБАЕВА

Как с пользой реализовать возможности по развитию потенциала отечественного аграрного сектора, обозначено в Плане нации «100 конкретных шагов». Так, 60-м шагом Плана по реализации пяти институциональных реформ должно стать развитие кооператировного производства на селе. Конечной целью является обеспечение экспорта до половины выпускаемой в стране молочной продукции и молока.

Необходимо отметить, что в рамках государственной отраслевой программы «Агробизнес-2020» предусмотрены меры поддержки отечественных аграриев. В ее финансовой основе заложено 3,1 трлн тенге, львиная доля из которых будет направлена на повышение экономической доступности товаров, работ и услуг, часть пойдет на развитие государственного обеспечения АПК, и еще часть – на финансовое оздоровление.

Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства, который является дочерней компанией холдинга «КазАгро», продумана схема создания кооперативов по производству молока, в которой учтены интересы всех участников. Фермеры, объединившись в кооператив, производят молоко, совместно занимаются заготовкой кормов, решением вопросов ветеринарного благополучия. И самое главное – участвуют в государственных программах финансирования.

При этом выстраивается логическая цепочка от производителя к потребителю: фермер сдает полученную продукцию молокоперерабатывающему предприятию или крупному крестьянскому хозяйству, которое, приобретя с помощью льготного кредита танк-охладитель для молока, сдает ее переработчику. Параллельно решаются вопросы по снабжению кормами, ветеринарным услугам, осеменению, консалтингу. Крупное КХ может предоставлять фермерам корма по себестоимости, возможно, в счет приобретаемого молока.

В чем выгода для маленьких хозяйств? К примеру, фермерское хозяйство, вступив в кооператив, может на кредитные средства приобрести доильное оборудование и племенных животных молочного направления. При этом государство предоставляет субсидии за приобретение каждой молочной буренки в размере 154 тыс. тенге. Также государство субсидирует 50% затрат на приобретение доильного оборудования, в среднем – 220 тыс. тенге для одного фермера.

Кооператив тоже не остается в накладе: приобретая для своих членов сельхозтехнику и оборудование, объединение может получить субсидии в размере 50% от инвестиционных затрат (учитывая размер займов фонда, эта сумма может превысить 9 млн тенге).

Есть и такие плюсы, как повышение надоев и улучшение качества молока за счет сбалансированного кормления, снижение затрат на приобретение кормов и ветеринарное обслуживание и многие другие. Крупное хозяйство, принимающее у фермеров молоко, увеличит товарную массу, что позволит получать более выгодные условия при его продаже, а следовательно, повысить прибыль и наладить постоянный сбыт кормов.

Опытом создания молочного кооператива делится заместитель директора Восточно-Казахстанского филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Рауан Уалканов:

– В сентябре решением общего собрания учредителей в Уланском районе был создан производственный кооператив «Улан-Сут». Его участниками стали 13 крестьянских и фермерских хозяйств, среди которых есть наши активные заемщики. По мнению членов кооператива, при сплоченной и усиленной работе участников можно достичь максимального увеличения надоев. Полученные доходы позволят приобретать племенной скот, новую технику и оборудование, привлекать льготные займы. Прибыль будет делиться между членами кооператива в соответствии с объемом работ.

Финансовыми инструментами в работе по объединению фермеров станут программы кредитования фонда, реализуемые в рамках гос­программы «Агробизнес-2020». Так, по программе «Ырыс» кредитные средства направляются на создание и расширение семейных молочно-товарных ферм на 50–100 голов КРС. Максимальная сумма займа, на которую может рассчитывать потенциальный получатель, – до 60 млн тенге. Кредит выдается на срок до 7 лет по ставке вознаграждения 4% годовых (с учетом субсидирования ставки).

Кто может получить такой кредит? Помимо общих требований, предъявляемых к заемщику, – платежеспособность, финансовая устойчивость, отсутствие просроченных задолженностей, фермер должен иметь опыт работы. А это – собственное поголовье КРС и необходимая инфраструктура для содержания скота.

Восточно-Казахстанское КХ «Айтказина» – одно из первых казахстанских хозяйств, получивших кредит по программе «Ырыс». Его глава Василий Айтказин – далеко не новичок в разведении скота. Хозяйство с 2000 года занимается животноводством. Свой первый кредит в фонде КХ получило в 2011 году. Решив заняться мясным животноводством, здесь приступили к улучшению породистых качеств стада, приобретя по программе «Сыбага» 100 голов КРС мясной породы.

Следующим этапом работы стало развитие молочного направления. По программе создания и расширения семейных МТФ хозяйство приобрело породистых животных и специальное оборудование.

– На эти деньги мы закупили все, что нам было необходимо: 100 коров молочной породы, молокопровод, танк-охладитель, скреперную установку. Мясо поставляем на городские рынки, молоко сдаем на ТОО «Восток-Молоко», – рассказал Василий Майданович. – Кредиты Фонда финансовой поддержки дали нам возможность расшириться. С государственной поддержкой такие хозяйства, как наше, потихоньку поднимаются.

В том, что кредиты Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства действительно помогают не только встать на ноги, но и развивать бизнес, убедились и другие участники программы «Ырыс». Сегодня по этой программе профинансировано 46 проектов на 1,6 млрд тенге.

Еще одна программа, целью которой является развитие молочного животноводства в стране, – это программа кредитования проектов по созданию молокоприемных пунктов. За год фонд профинансировал 29 таких проектов на 166,5 млн тенге.

Один из клиентов фонда по данной программе – индивидуальный предприниматель Эдуард Аминов, действующий в Жаркаинском районе Акмолинской области. Его бизнес – это молочное стадо и мини-завод по переработке молока. После того как на предприятие потянулось со своим молоком местное население, возникла необходимость продукцию принимать, хранить, пастеризовать и прочее. Решить вопрос о закупе оборудования помог кредит от фонда. Сейчас предприятие стабильно работает, поставляя на прилавки районного центра фасованные творог, сметану, кефир и молоко.

Так кредиты фонда способствуют объединению мелких и средних фермерских хозяйств. А кооперативы в свою очередь станут возможностью для участников получить новые экономические выгоды, расширить горизонты деятельности, в которой экспорт товарной продукции не будет исключением.



