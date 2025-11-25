ИИ – уже часть нашей жизни

Официальным стартом реализации программы считают 11 декабря 2024 года, когда состоя­лась презентация концепции Международного центра искусственного интеллекта Аlem.AI в Astana Hub. Тогда Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение проработать вопрос поэтапной реализации AI Sana для подготовки специалистов в области ИИ с учетом опыта акселерации ведущих мировых университетов. Оператором программы определен Фонд науки.

По словам руководителя проекта AI Sana АО «Фонд науки» Айгуль Изденовой, идея проекта заключается в том, чтобы технологиями ИИ владели не только студенты технических вузов, где изучают информационные технологии, но были также знакомы учащиеся других направлений: от медицины до аграрных специальностей.

– ИИ стал уже частью нашей жизни, поэтому важно, чтобы его понимали не только IT-специалисты, но и гуманитарии, медики, педагоги, – отмечает она. – Программа нацелена на то, чтобы студенты видели в ней возможности для решения проб­лем в своих отраслях с помощью искусственного интеллекта.

Программа рассчитана на четыре этапа. Первый из них стартовал в этом году. Он представляет собой обучающий курс для всех студентов, магистрантов и докторантов. Они знакомятся с технологией ИИ, узнают, где и как могут его применять. Уже около 560 000 человек из ста вузов прошли это обучение.

Второй этап рассчитан на 100 тыс. обучающихся, которых отберут по итогам первого. Здесь студенты будут изучать ИИ глубже, с учетом своей специальности. Курсы короткие и понятные. Они дают основу, без которой специалист развиваться не сможет.

– С этого этапа добавляются курсы по предпринимательству. Мы хотим, чтобы студенты не просто знали технологии, но и понимали, как на их основе соз­давать стартапы, – поясняет руководитель проекта. – А третий этап рассчитан на обучение 60 тысяч студентов, которые пройдут углубленную подготовку как по технологиям, так и по предпринимательству. На этом уровне ребята объединяются в команды, разрабатывают собственные проекты и презентуют идеи, применимые в разных сферах.

Что касается четвертого этапа, то это акселерация. В нем студенческие команды дорабатывают свои проекты, получают поддержку наставников и выходят к инвесторам.

– Наша цель – масштабная транс­формация сознания. Для нас важно, чтобы каждый студент мог реализовать свою идею, чтобы он знал, что ему помогут и не оставят наедине с проблемой. Кроме того, мы работаем с вузами, чтобы они развивали свои площадки для акселерации, делимся мировым опытом, рассказываем, как многие крутые идеи вышли именно из такой среды. При этом мы нацелены не только на обучение, но и на коммерциализацию технологий. Мы хотим, чтобы в стенах университетов появилось как можно больше реальных стартапов. К слову, наш фонд планирует привлекать к проекту партнеров, а также международных инвесторов. Проект нацелен не просто вырастить «единорогов», а изменить мышление студентов, показать, что каждый способен создать свою идею и довести ее до инвестора, – уточняет эксперт, приводя в пример успешные компании, которые выросли из студенческих проектов. Так, приложение для изучения языков Duolingo – идея студентов университета Карнеги-Меллон. Вуз поддержал их тогда, и сегодня он получает дивиденды от этой компании.

Немаловажно, что сегодня к проекту подключился и доктор Пол Ким – бывший декан технологического факультета Стэнфордского университета и член Совета по ИИ при Президенте РК. Он всецело поддерживает идею развивать студенческое предпринимательство. По его словам, надо делать ставку на студентов, ведь у них «нераскрытые крылья», им нужны только знания и возможности.

Надо признать, что у программы уже есть первые результаты, и она набирает обороты. Сегодня в базе данных Фонда науки зарегистрировано более 200 студенческих стартапов и ИИ-агентов, созданных в казахстанских вузах.

На недавнем форуме стратегических партнеров прошел конкурс Leaders, где презентовано 36 проектов. 15 лучших получили награды, а четыре команды – гранты от Yandex Cloud на 2 млн тенге. Айгуль Изденова отмечает, что проект вызвал огромный интерес не только среди студентов вузов, но и колледжей, а также школьников.

– К нам часто обращаются с вопросами о том, как попасть в программу. На форумах и выс­тавках стенд AI Sana всегда в центре внимания. Молодежь хочет владеть технологиями, она понимает, что ИИ – это не завтра, это сейчас, – акцентировала внимание руководитель проекта.

Главная цель разработчиков этой программы – дать возможность каждому попробовать себя, найти идею и воплотить ее в жизнь. Таким образом, программа реализуется в несколько этапов, нацеливаясь на тех, у кого есть глубокие знания и настоящий интерес к технологиям ИИ.

На пути к цифровой эпохе

О том, как будущие педагоги ­осваивают ИИ и как готовят учителей нового поколения, рассказал магистр прикладной математики, проректор по цифровизации ­КазНПУ им. Абая Нуркен ­Мусабаев. Сегодня он отвечает за цифровую транс­формацию одного из ведущих педагогических вузов страны. По его словам, цифровизация в педагогике – это не модный тренд, а необходимое условие со­временного образования.

– Без цифровых навыков учитель не сможет говорить с учениками на одном языке. Мы готовим педагогов, которые не боятся технологий, а используют их, как инструмент развития личности, – подчеркнул Нуркен Мусабаев.

Он отметил, что вуз активно участвует в проекте Министерства науки и высшего образования AI Sana. В его рамках преподаватели университета прошли обу­чение основам искусственного интеллекта. Более того, базовый курс по ИИ включен во все образовательные программы КазНПУ.

Предмет «Информационно-коммуникационные технологии» также получил новое содержание, теперь каждая его тема рассматривается через призму ИИ. Более того, деканы факультетов обязаны продвигать идею использования ИИ в учебном процессе и поддерживать студентов, создающих цифровые решения для школы будущего.

Помимо этого, в вузе проходят творческие соревнования AI Sana Hackathon, где студенты предлагают собственные стартап-идеи по применению ИИ в образовательной среде. Победителей ждет обучающий курс в январе 2026 года под руководством профессора Стэнфордского университета Пола Кима.

– Чтобы учить студентов с использованием ИИ, преподаватели сами должны уверенно владеть новыми инструментами. Недавно 27 педагогов вуза прошли курсы по генеративному искусственному интеллекту от компании Google. Занятия проводились на английском языке, и преподаватели не только изу­чали технологии, но и сразу внедряли их в учебный процесс через платформу Google Workspace. Так формируется новая цифровая культура преподавания, где педагог становится проводником между машинным интеллектом и челове­ческим мышлением,– говорит проректор.

По мнению Нуркена Мусабаева, задача современного учителя в том, чтобы быть умнее машины и гуманнее программы. ИИ может анализировать данные, но только человек способен учить с душой и формировать у ученика эмпатию. Вместе с тем он подчеркнул, что появление ИИ в образовании поначалу вызвало у многих нас­тороженность, как когда-то мы относились к первым компьютерам и Интернету. Но технологии – это удобные инструменты, если использовать их осознанно.

– Если студент применяет ИИ не для механического копирования, а для поиска идей, анализа и творчества, это расширяет его кругозор, развивает мышление и помогает глубже понять предмет. В эпоху цифровизации важно развивать не только IQ, но и эмоциональный интеллект, и критическое мышление, то есть умение сомневаться, проверять и анализировать информацию. ИИ помогает в исследовательской работе, экономит время на поиск данных, предлагает новые подходы к обработке информации, – рассуждает Нуркен Мусабаев.

Более того, современные платформы позволяют загружать сотни источников, чтобы ИИ помогал формулировать идеи для научных трудов. Однако каж­дое предложение от ИИ нужно проверять и обосновывать, ведь машина иногда «воображает» несуществующие факты. Но даже такие «галлюцинации» могут натолкнуть исследователя на новые мысли.

Таким образом, главная задача КазНПУ – подготовить педагога, который не просто знает, как работает ИИ, но умеет применять его во благо человека. Учитель будущего – это тот, кто способен соединить технологии и гуманность, разум и сердце.