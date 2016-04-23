Согласие и единство – фундамент патриотизма Статьи 2310 Ералы ТУГЖАНОВ, заместитель Председателя – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК

За 20 лет на сессиях Ассамблеи были рассмотрены стратегические вопросы, среди которых – референдум по принятию новой Конституции, стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства, Доктрина национального единства, институциональные реформы, общенациональная идея и патриотический акт «Мәңгілік Ел». АНК последовательно утверждает базовые принципы политики мира и согласия – укрепление независимости и государственности, ответственности общества, этническое, конфессиональное, культурное и языковое многообразие при консолидирующей роли казахского народа, создание условий для развития культуры, языков и традиций всех этносов.

2016 год – знаковый в истории казахстанской государственности. В нынешнем году мы отмечаем 25-летие Независимости Казахстана. Символично, что концепция празднования этой исторической даты носит название «25 лет Единства и Созидания». Именно единство, строящееся на равноправии, дружбе и согласии, позволило нам достичь высоких результатов в экономическом развитии, признания на мировой арене.



Еще на первой сессии Ассамб­леи народа Казахстана 24 марта 1995 года Президент страны ­Нурсултан ­Назарбаев сформулировал один из базовых принципов этнополитики, требующих постоянного «поиска точек соприкосновения, расширения зон согласия и доверия». «Наша главная линия должна основываться на развитии всех этносов через поиск компромиссов и укрепление объединяющих начал», – сказал тогда Глава государства.



Все эти годы Казахстан твердо придерживается этого правила. Свобода, Единство, Стабильность, Процветание – вот главные ценностные ориентиры, позволившие нам доказать успех казахстанского суверенитета, и сегодня это главные постулаты Концепции празднования юбилея Независимости республики.

В год 25-летия Независимости мы впервые в нашей истории отметили праздник – День благодарности. В первую очередь это день торжества президентской политики единства и созидания, благодаря которой в Казахстане мир и согласие, гармония и взаимное уважение стали принципами жизненного устройства. В этот день по стране было проведено около 10 тыс. мероприятий в 3,5 тыс. населенных пунктов. Участие в них приняли более 3 млн человек.



Необходимо понимать, что День благодарности – это не только благодарность казахскому народу, но и всех этносов друг к другу. Это также дань уважения каждого гражданина к своей Родине, дому и семье. В этот день мы выражаем благодарность тем странам, где проживают казахи, которые в тяжелые годы не по своей воле покинули Родину. Уже сейчас можно сказать, что новая традиция отмечать День благодарности получила широкий отклик и станет доброй традицией нашего народа. Ее глубокий гуманистический, духовный потенциал будет способствовать укреплению и развитию казахстанской идентичности и единства на основе общей истории и исторической памяти, формированию Нации Единого Будущего, реализации общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел».

Сегодня можно сказать, что благодаря политике Главы государства ­Нурсултана Назарбаева народ Казахстана состоялся как гражданская нация. По итогам комплексного социологического исследования, проведенного в 2015 году Исследовательским институтом «Общественное мнение», 97% жителей страны считают себя единым народом, ассоциируя успехи в работе Ассамблеи народа Казахстана с заслугами и авторитетом ее руководителя – Президента РК Нурсултана Назарбаева. Стабильность и взаимопонимание стали источниками сплоченности и созидательной силы. Единое прошлое, совместное настоящее и общая ответственность за будущее объединяют сегодня всех соотечественников.



Таким образом, фундаментальной особенностью казахстанской идентичности и единства, сформированной за годы независимости, стало триединство главных понятий: «Елбасы», «Народ» и «Мәңгілік Ел».

Сегодня модель согласия в полиэтничном казахстанском обществе признана уникальной в мире. Это своего рода бренд, на который опирается множество международных инициатив Елбасы. Одна из них – Манифест под названием «Мир. XXI век», в котором Глава государства обратился к международному сообществу с призывом сохранить хрупкий баланс интересов в глобальном мире. Тот факт, что данный проект получил позитивные отзывы мировой политической элиты, еще раз доказывает: Лидер нации является архитектором политики мира и согласия глобального масштаба.

Символично, что в Год Ассамб­леи народа Казахстана Главой государства был выдвинут стратегический План нации «100 конкретных шагов» – «Современное государство для всех». Одним из его концептуальных направлений является глава «Идентичность и единство». Это свидетельствует о том, что Лидер нации рассматривает АНК не только как инструмент реализации общенациональной идеи идентичности, но и как часть многовекторной государственной политики, цель которой – поднять страну на новый уровень развития, сформировать достойные условия для экономического роста и улучшения жизни всех казахстанцев.



Нация Единого Будущего – это главная цель и суть всех Пяти институциональных реформ, обозначенная в этом глобальном программном документе. Как подчеркивает Глава государства, она пронизывает и объединяет остальные четыре направления реформ: «Именно качество нации, сила духа народа, способность принять вызовы времени и идти только вперед было и будет определяющим фактором успеха государства».



Именно поэтому успешная реализация намеченных институциональных преобразований в значительной степени зависит от активного участия в этом процессе всех социальных групп и общественных институтов, всех граждан страны. Разве это не является главным результатом казахстанской идентичности и единства, платформой для формирования которых стала АНК?!

В целях реализации Пяти институцио­нальных реформ Глава государства в 2015 году объявил о подписании Указа о создании Национальной комиссии по модернизации. За год рабочей группой проделана колоссальная работа по законодательному и организационному обеспечению реализации Плана нации. В рамках реформ четвертого направления – «Идентичность и единство», включающего шесть основных шагов – с 85-го по 90-й, – сверстаны планы мероприятий, их реализация направлена на обеспечение стабильности в казахстанском обществе и поступательное развитие реформ.

Уже принято и реализуется 33 нормативных правовых акта. Это 5 законов, 5 указов Главы государства, 9 распоряжений Государственного секретаря, 12 постановлений Правительства, более 30 отраслевых приказов, планов мероприятий, «дорожных карт».



В рамках 85-го шага принят и реа­лизуется обновленный Закон «Об Ассамб­лее народа Казах­стана». Документом в общественно-правовую практику введено новое понятие – государственная политика в сфере общественного согласия и общенационального единства. Осуществляется продвижение общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» как нормы закона.

Указом Главы государства утверждена новая Концепция укрепления и развития казах­станской идентичности и единства. Поставлены конкретные задачи всем центральным государственным и местным исполнительным органам, структурам ассамблеи. К работе привлечены НПО и этнокультурные объединения страны. В целом в рамках реформы заработала новая правовая база в сфере укрепления идентичности и единства.



Концепция укрепления и развития казахстанской идентичности и единства обозначила новые возможности и механизмы для укрепления общественного согласия. Первый отчет о реализации ее положений будет представлен Главе государства – Председателю Ассамблеи народа Казахстана на предстоящей 24-й сессии АНК.



В этом документе отмечено, что фундаментом казахстанской идентичности и единства являются общенациональные ценности, основанные на культурном, этническом, языковом и религиоз­ном многообразии, которые легли в основу общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел». Принятие этого документа позволило АНК стать реальным консолидирующим институтом, обеспечивающим координацию деятельности государственных органов и институтов гражданского общества в претворении в жизнь 4 реформ Плана нации. А также систематизировать результаты реализации шести шагов по укреплению идентичности, подкрепив их механизмом финансирования, мониторинга, отчетности и контроля.



В рамках 86-го шага Плана нации реализуется общенациональный проект «Большая Страна – Большая Семья». Принят ряд новых законов, указов Президента и постановлений Правительства, направленных на претворение в жизнь новой Концепции развития АНК до 2025 года, благотворительной деятельности, новой сис­темы использования государственных символов, формирования Общенационального календаря праздников, а также на реа­лизацию культурно-просветительского проекта для детей и юношества «Поколение+».



В целях реализации 87-го шага реализуется общенациональный проект укрепления гражданской идентичности «МЕНІҢ ЕЛІМ». Им охвачены такие сферы, как культура, образование и институты гражданского общества. На базе научно-исследовательского центра «Молодежь» создан Общенациональный центр по изучению казахстанских ценностей. Ведется работа по модернизации форматов работы музеев на основе стандартов стран ОЭСР.



В рамках 88 и 89-го шагов осуществляются общенациональные проекты по продвижению идеи Общества Всеобщего Труда и «Нұрлы Болашақ», которые охватывают реформы в таких сферах, как образование и наука, молодежная политика, а также развитие и функционирование языков. Приняты и реализуются новая Государственная программа развития образования и науки на 2016–2019 годы, «дорожная карта» развития трехъязычного образования, План мероприятий по реализации Концепции государственной молодежной политики.



Все это говорит о том, что сегодня в Казахстане благодаря политической воле Лидера нации Нурсултана ­Назарбаева создана модель общественного устройства, в которой базовые принципы этнополитики государства эффективно способствуют общенациональному единству, согласию и ответственности этносов, вовлечению граждан страны в реализацию институциональных реформ.

При этом создаются условия для сохранения и развития самобытной культуры и языков всех этносов, населяющих Казахстан. Поступательно растет и численность самих этнокультурных объединений, сейчас их более 950, из них 29 – республиканские. Газеты и журналы выпускаются на 15 языках, действуют 4 этнических театра, финансируемых государством.



Предоставленная АНК возможность направлять своих представителей в Парламент – это прежде всего признание особого статуса этого института и высокой роли общественного согласия и общенационального единства в укреплении идентичности. В Парламенте депутаты АНК выступают не как представители своего этноса, а как выразители интересов всего многоэтничного народа Казахстана.



Состоявшиеся выборы депутатов Мажилиса от АНК – уже третьи по счету. Впервые же представители ассамблеи получили места в нижней палате Парламента на выборах в 2007 году. Гендерное равенство, ротация этнических групп, представленность молодежи, преемственность депутатского корпуса и региональный охват – таковы принципы отбора кандидатов в Мажилис, которых придерживается Ассамблея народа Казахстана.



Решение 2007 года стало ключевым шагом в укреплении общенационального единства. С первых дней работы депутаты от АНК выстроили эффективный межпартийный диалог. Представители всех партий независимо от политических убеждений и взглядов объединяются в депутатской группе АНК для реализации политики общественного согласия.

К примеру, депутатами от Ассамблеи 5-го созыва инициировано принятие 4 законопроектов, внесено 2 160 предложений и поправок к проектам законов, из которых было принято 1 842. Оглашено 122 депутатских запроса. В рамках работы в регионах проведено 407 встреч с населением с участием 60,5 тыс. человек. Рассмотрено более 1 300 обращений граждан. Вся деятельность депутатов АНК направлена на сохранение межэтнической гармонии и учитывает интересы единого народа Казахстана.



Сегодня в работу АНК внед­ряются новые подходы, определяющие приоритетность общегражданских ценностей над этническими. Для их реализации работает специальный план по вовлечению этносов в решение общегосударственных задач.



Именно общественное согласие и общенациональное единство являются индикаторами независимости и целостности государства, обеспечивая формирование единой сплоченной нации в лице народа Казахстана. Приверженность этим базовым ценностям стала мощным консолидирующим фактором казахстанского общества. Эти гуманистические ценности заложены в основу казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства, разработанной Нурсултаном ­Назарбаевым.

Весомый вклад в укрепление мира и согласия вносят советы общественного согласия, советы матерей, кафедры АНК в вузах, Научно-экспертный совет, Клуб журналистов и Ассоциация предпринимателей, работающие при АНК. Деятельность общественных структур Ассамблеи народа Казахстана – это залог согласия и единства нашего общества. В эту работу вовлечен весь актив данного гражданского института – 1,5 млн человек.



Сегодня в стране действует 1 993 совета общественного согласия, выстроена единая система – вплоть до поселков и аулов. Взаимодействуя с органами государственной власти на местах, они стимулируют гражданскую активность, формируя традиции общественного самоуправления, становясь надежным фактором стабильности и единства в стране.

Большую экспертно-аналитическую работу по обеспечению деятельности ассамблеи, методологическому сопровождению реформ проводят научно-эксперт­ные советы АНК. На постоянной основе они осуществляют мониторинг межэтнической ситуации, научные исследования по актуальным вопросам реализации государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства, экспертизу издаваемой литературы, подготовку учебных модулей и программ, решают много других задач. К этой работе привлечены более 150 докторов и кандидатов наук, эксперты из всех регионах страны.



В соответствии с принятой в декабре прошлого года Концепцией развития АНК (до 2025 года) обозначены и уже наполняются конкретным содержанием новые институциональные направления работы. Ассамблея активно занимается координацией благотворительной деятельности, вопросами медиации в сфере общественных и межэтнических отношений. На сегодня при КГУ «Қоғамдық келісім» и домах дружбы действуют 21 центр и кабинет медиации.



Действенным инструментом формирования казахстанской идентичности и единства является продвижение национальной культуры и достижений страны, в том числе за рубежом. Казах­станская модель общественного согласия и общенационального единства вызывает большой интерес представителей зарубежных стран. Только в 2015 году с целью изучить казахстанский опыт нашу страну посетили делегаты из 24 государств. В текущем году таких встреч прошло свыше 10.



Народ Казахстана, испытавший немало бед, выстоял в годы лихолетий, сумел построить независимое государство и явил миру уникальную модель мирного сосуществования разных этносов. Это эффективная и мудрая система поддержки и развития культуры, языка и традиций всех национальностей, проживающих в Казахстане, ставшая фундаментом нового казахстанского патриотизма. Равноправие всех граждан и общая ответственность за успешное развитие нашей страны – таковы основы казахстанской идентичности и единства. Это и есть то самое преображение Великой степи, о котором говорит Лидер нации Нурсултан Назарбаев.

