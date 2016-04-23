Согласие и единство – фундамент патриотизма

За 20 лет на сессиях Ассамблеи были рассмотрены стратегические вопросы, среди которых – референдум по принятию новой Конституции, стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства, Доктрина национального единства, институциональные реформы, общенациональная идея и патриотический акт «Мәңгілік Ел». АНК последовательно утверждает базовые принципы политики мира и согласия – укрепление независимости и государственности, ответственности общества, этническое, конфессиональное, культурное и языковое многообразие при консолидирующей роли казахского народа, создание условий для развития культуры, языков и традиций всех этносов.
2016 год – знаковый в истории казахстанской государственности. В нынешнем году мы отмечаем 25-летие Независимости Казахстана. Символично, что концепция празднования этой исторической даты носит название «25 лет Единства и Созидания». Именно единство, строящееся на равноправии, дружбе и согласии, позволило нам достичь высоких результатов в экономическом развитии, признания на мировой арене.
Еще на первой сессии Ассамблеи народа Казахстана 24 марта 1995 года Президент страны Нурсултан Назарбаев сформулировал один из базовых принципов этнополитики, требующих постоянного «поиска точек соприкосновения, расширения зон согласия и доверия». «Наша главная линия должна основываться на развитии всех этносов через поиск компромиссов и укрепление объединяющих начал», – сказал тогда Глава государства.
Все эти годы Казахстан твердо придерживается этого правила. Свобода, Единство, Стабильность, Процветание – вот главные ценностные ориентиры, позволившие нам доказать успех казахстанского суверенитета, и сегодня это главные постулаты Концепции празднования юбилея Независимости республики.
В год 25-летия Независимости мы впервые в нашей истории отметили праздник – День благодарности. В первую очередь это день торжества президентской политики единства и созидания, благодаря которой в Казахстане мир и согласие, гармония и взаимное уважение стали принципами жизненного устройства. В этот день по стране было проведено около 10 тыс. мероприятий в 3,5 тыс. населенных пунктов. Участие в них приняли более 3 млн человек.
Необходимо понимать, что День благодарности – это не только благодарность казахскому народу, но и всех этносов друг к другу. Это также дань уважения каждого гражданина к своей Родине, дому и семье. В этот день мы выражаем благодарность тем странам, где проживают казахи, которые в тяжелые годы не по своей воле покинули Родину. Уже сейчас можно сказать, что новая традиция отмечать День благодарности получила широкий отклик и станет доброй традицией нашего народа. Ее глубокий гуманистический, духовный потенциал будет способствовать укреплению и развитию казахстанской идентичности и единства на основе общей истории и исторической памяти, формированию Нации Единого Будущего, реализации общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел».
Сегодня можно сказать, что благодаря политике Главы государства Нурсултана Назарбаева народ Казахстана состоялся как гражданская нация. По итогам комплексного социологического исследования, проведенного в 2015 году Исследовательским институтом «Общественное мнение», 97% жителей страны считают себя единым народом, ассоциируя успехи в работе Ассамблеи народа Казахстана с заслугами и авторитетом ее руководителя – Президента РК Нурсултана Назарбаева. Стабильность и взаимопонимание стали источниками сплоченности и созидательной силы. Единое прошлое, совместное настоящее и общая ответственность за будущее объединяют сегодня всех соотечественников.
Таким образом, фундаментальной особенностью казахстанской идентичности и единства, сформированной за годы независимости, стало триединство главных понятий: «Елбасы», «Народ» и «Мәңгілік Ел».
Сегодня модель согласия в полиэтничном казахстанском обществе признана уникальной в мире. Это своего рода бренд, на который опирается множество международных инициатив Елбасы. Одна из них – Манифест под названием «Мир. XXI век», в котором Глава государства обратился к международному сообществу с призывом сохранить хрупкий баланс интересов в глобальном мире. Тот факт, что данный проект получил позитивные отзывы мировой политической элиты, еще раз доказывает: Лидер нации является архитектором политики мира и согласия глобального масштаба.
Символично, что в Год Ассамблеи народа Казахстана Главой государства был выдвинут стратегический План нации «100 конкретных шагов» – «Современное государство для всех». Одним из его концептуальных направлений является глава «Идентичность и единство». Это свидетельствует о том, что Лидер нации рассматривает АНК не только как инструмент реализации общенациональной идеи идентичности, но и как часть многовекторной государственной политики, цель которой – поднять страну на новый уровень развития, сформировать достойные условия для экономического роста и улучшения жизни всех казахстанцев.
Нация Единого Будущего – это главная цель и суть всех Пяти институциональных реформ, обозначенная в этом глобальном программном документе. Как подчеркивает Глава государства, она пронизывает и объединяет остальные четыре направления реформ: «Именно качество нации, сила духа народа, способность принять вызовы времени и идти только вперед было и будет определяющим фактором успеха государства».
Именно поэтому успешная реализация намеченных институциональных преобразований в значительной степени зависит от активного участия в этом процессе всех социальных групп и общественных институтов, всех граждан страны. Разве это не является главным результатом казахстанской идентичности и единства, платформой для формирования которых стала АНК?!
В целях реализации Пяти институциональных реформ Глава государства в 2015 году объявил о подписании Указа о создании Национальной комиссии по модернизации. За год рабочей группой проделана колоссальная работа по законодательному и организационному обеспечению реализации Плана нации. В рамках реформ четвертого направления – «Идентичность и единство», включающего шесть основных шагов – с 85-го по 90-й, – сверстаны планы мероприятий, их реализация направлена на обеспечение стабильности в казахстанском обществе и поступательное развитие реформ.
Уже принято и реализуется 33 нормативных правовых акта. Это 5 законов, 5 указов Главы государства, 9 распоряжений Государственного секретаря, 12 постановлений Правительства, более 30 отраслевых приказов, планов мероприятий, «дорожных карт».
В рамках 85-го шага принят и реализуется обновленный Закон «Об Ассамблее народа Казахстана». Документом в общественно-правовую практику введено новое понятие – государственная политика в сфере общественного согласия и общенационального единства. Осуществляется продвижение общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» как нормы закона.
Указом Главы государства утверждена новая Концепция укрепления и развития казахстанской идентичности и единства. Поставлены конкретные задачи всем центральным государственным и местным исполнительным органам, структурам ассамблеи. К работе привлечены НПО и этнокультурные объединения страны. В целом в рамках реформы заработала новая правовая база в сфере укрепления идентичности и единства.
Концепция укрепления и развития казахстанской идентичности и единства обозначила новые возможности и механизмы для укрепления общественного согласия. Первый отчет о реализации ее положений будет представлен Главе государства – Председателю Ассамблеи народа Казахстана на предстоящей 24-й сессии АНК.
В этом документе отмечено, что фундаментом казахстанской идентичности и единства являются общенациональные ценности, основанные на культурном, этническом, языковом и религиозном многообразии, которые легли в основу общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел». Принятие этого документа позволило АНК стать реальным консолидирующим институтом, обеспечивающим координацию деятельности государственных органов и институтов гражданского общества в претворении в жизнь 4 реформ Плана нации. А также систематизировать результаты реализации шести шагов по укреплению идентичности, подкрепив их механизмом финансирования, мониторинга, отчетности и контроля.
В рамках 86-го шага Плана нации реализуется общенациональный проект «Большая Страна – Большая Семья». Принят ряд новых законов, указов Президента и постановлений Правительства, направленных на претворение в жизнь новой Концепции развития АНК до 2025 года, благотворительной деятельности, новой системы использования государственных символов, формирования Общенационального календаря праздников, а также на реализацию культурно-просветительского проекта для детей и юношества «Поколение+».
В целях реализации 87-го шага реализуется общенациональный проект укрепления гражданской идентичности «МЕНІҢ ЕЛІМ». Им охвачены такие сферы, как культура, образование и институты гражданского общества. На базе научно-исследовательского центра «Молодежь» создан Общенациональный центр по изучению казахстанских ценностей. Ведется работа по модернизации форматов работы музеев на основе стандартов стран ОЭСР.
В рамках 88 и 89-го шагов осуществляются общенациональные проекты по продвижению идеи Общества Всеобщего Труда и «Нұрлы Болашақ», которые охватывают реформы в таких сферах, как образование и наука, молодежная политика, а также развитие и функционирование языков. Приняты и реализуются новая Государственная программа развития образования и науки на 2016–2019 годы, «дорожная карта» развития трехъязычного образования, План мероприятий по реализации Концепции государственной молодежной политики.
Все это говорит о том, что сегодня в Казахстане благодаря политической воле Лидера нации Нурсултана Назарбаева создана модель общественного устройства, в которой базовые принципы этнополитики государства эффективно способствуют общенациональному единству, согласию и ответственности этносов, вовлечению граждан страны в реализацию институциональных реформ.
При этом создаются условия для сохранения и развития самобытной культуры и языков всех этносов, населяющих Казахстан. Поступательно растет и численность самих этнокультурных объединений, сейчас их более 950, из них 29 – республиканские. Газеты и журналы выпускаются на 15 языках, действуют 4 этнических театра, финансируемых государством.
Предоставленная АНК возможность направлять своих представителей в Парламент – это прежде всего признание особого статуса этого института и высокой роли общественного согласия и общенационального единства в укреплении идентичности. В Парламенте депутаты АНК выступают не как представители своего этноса, а как выразители интересов всего многоэтничного народа Казахстана.
Состоявшиеся выборы депутатов Мажилиса от АНК – уже третьи по счету. Впервые же представители ассамблеи получили места в нижней палате Парламента на выборах в 2007 году. Гендерное равенство, ротация этнических групп, представленность молодежи, преемственность депутатского корпуса и региональный охват – таковы принципы отбора кандидатов в Мажилис, которых придерживается Ассамблея народа Казахстана.
Решение 2007 года стало ключевым шагом в укреплении общенационального единства. С первых дней работы депутаты от АНК выстроили эффективный межпартийный диалог. Представители всех партий независимо от политических убеждений и взглядов объединяются в депутатской группе АНК для реализации политики общественного согласия.
К примеру, депутатами от Ассамблеи 5-го созыва инициировано принятие 4 законопроектов, внесено 2 160 предложений и поправок к проектам законов, из которых было принято 1 842. Оглашено 122 депутатских запроса. В рамках работы в регионах проведено 407 встреч с населением с участием 60,5 тыс. человек. Рассмотрено более 1 300 обращений граждан. Вся деятельность депутатов АНК направлена на сохранение межэтнической гармонии и учитывает интересы единого народа Казахстана.
Сегодня в работу АНК внедряются новые подходы, определяющие приоритетность общегражданских ценностей над этническими. Для их реализации работает специальный план по вовлечению этносов в решение общегосударственных задач.
Именно общественное согласие и общенациональное единство являются индикаторами независимости и целостности государства, обеспечивая формирование единой сплоченной нации в лице народа Казахстана. Приверженность этим базовым ценностям стала мощным консолидирующим фактором казахстанского общества. Эти гуманистические ценности заложены в основу казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства, разработанной Нурсултаном Назарбаевым.
Весомый вклад в укрепление мира и согласия вносят советы общественного согласия, советы матерей, кафедры АНК в вузах, Научно-экспертный совет, Клуб журналистов и Ассоциация предпринимателей, работающие при АНК. Деятельность общественных структур Ассамблеи народа Казахстана – это залог согласия и единства нашего общества. В эту работу вовлечен весь актив данного гражданского института – 1,5 млн человек.
Сегодня в стране действует 1 993 совета общественного согласия, выстроена единая система – вплоть до поселков и аулов. Взаимодействуя с органами государственной власти на местах, они стимулируют гражданскую активность, формируя традиции общественного самоуправления, становясь надежным фактором стабильности и единства в стране.
Большую экспертно-аналитическую работу по обеспечению деятельности ассамблеи, методологическому сопровождению реформ проводят научно-экспертные советы АНК. На постоянной основе они осуществляют мониторинг межэтнической ситуации, научные исследования по актуальным вопросам реализации государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства, экспертизу издаваемой литературы, подготовку учебных модулей и программ, решают много других задач. К этой работе привлечены более 150 докторов и кандидатов наук, эксперты из всех регионах страны.
В соответствии с принятой в декабре прошлого года Концепцией развития АНК (до 2025 года) обозначены и уже наполняются конкретным содержанием новые институциональные направления работы. Ассамблея активно занимается координацией благотворительной деятельности, вопросами медиации в сфере общественных и межэтнических отношений. На сегодня при КГУ «Қоғамдық келісім» и домах дружбы действуют 21 центр и кабинет медиации.
Действенным инструментом формирования казахстанской идентичности и единства является продвижение национальной культуры и достижений страны, в том числе за рубежом. Казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства вызывает большой интерес представителей зарубежных стран. Только в 2015 году с целью изучить казахстанский опыт нашу страну посетили делегаты из 24 государств. В текущем году таких встреч прошло свыше 10.
Народ Казахстана, испытавший немало бед, выстоял в годы лихолетий, сумел построить независимое государство и явил миру уникальную модель мирного сосуществования разных этносов. Это эффективная и мудрая система поддержки и развития культуры, языка и традиций всех национальностей, проживающих в Казахстане, ставшая фундаментом нового казахстанского патриотизма. Равноправие всех граждан и общая ответственность за успешное развитие нашей страны – таковы основы казахстанской идентичности и единства. Это и есть то самое преображение Великой степи, о котором говорит Лидер нации Нурсултан Назарбаев.