Члены Гражданского альянса обсудили основные положения Послания Президента и наметили первостепенные задачи по усилению роли институтов гражданского общества.

Как отметил, открывая дискуссию, вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадыров, в нынешнем Пос­лании народу страны отмечена важная роль неправительственного сектора в решении важных социальных вопросов.

– Глава государства отметил необходимость системной перезагрузки институтов гражданского общества. В этой связи министерством будет продолжена работа по совершенствованию деятельности и обновлению сос­тавов общественных советов, – проинформировал он.

По словам спикера, в настоящее время сформированы 102 общественных совета, на стадии формирования находятся еще 111. При этом вице-министр сделал акцент на том, что в обновленных советах будут «усовершенствованы механизмы максимального вовлечения представителей активных НПО, партий и гражданских активистов в процесс принятия государственных решений на всех его этапах».

Как отметил Данияр Кадыров, в стенах Парламента сегодня обсуждается законопроект об общественном контроле, который заложит основу для качественно новых принципов взаимодействия граждан и государства.

– Создание Национального курултая является важным этапом в формировании открытого общества и реализации концепции «слышащего государства». В процесс его создания будет вовлечено максимальное число представителей гражданского общества по различным направлениям и из разных уголков нашей страны, – сказал вице-министр.

По его данным, в нынешнем году впервые будет подготовлен Национальный доклад о деятельности и дальнейших перспективах общественных советов в РК.

– Наряду с этим будет пересмотрен подход к планированию проектов НПО через систему госзаказов. На сегодня в Парламен­те находится соответствующий законопроект, который в значительной степени улучшит качество и прозрачность господдержки неправительственных объединений, – заключил вице-министр.

Директор экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов назвал мартовское Послание Президента народу страны революционным.

– В нем нашло свое отражение мнение общества, всего казах­станского народа. В Конституцию будут вноситься важнейшие изменения. Они касаются, помимо прочего, усиления роли парламентского контроля, в том числе за освоением бюджета, эффективным расходованием выделенных средств, – заявил эксперт.

Он отметил также важность создания Конституционного суда, что, на его взгляд, даст новые возможности уполномоченному по правам человека, чьи функции до сих пор не реализовывались в полной мере, а также Генеральному прокурору.

Участие в работе диалоговой площадки приняла также замес­титель директора Института общественной политики партии «AMANAT», член Президентского молодежного кадрового резерва Динара Садвакасова. Она отметила, что в Послании уделено большое внимание реформированию партийной системы, что затронет и «AMANAT».

– Партия уже приступила к реа­лизации программы внутренней трансформации, которая нацелена на серьезные изменения в ее деятельности, – сообщила Динара Садвакасова. – Идея о том, что акимы и их заместители не будут иметь должностей в филиалах партий, обсуждалась на наших внутрипартийных площадках на протяжении последних двух лет. Председательство главы региона, города или района в определенной степени не давало развернуться системе партийного контроля, сдерживало инициативность депутатов. Теперь же данный барьер будет снят.

По ее мнению, партийные реформы приведут к усилению политической конкуренции. Она напомнила слова Президента о том, что основным принципом нового Казахстана остается принцип: «Разные взгляды – единая нация».

– У нас может быть много партий, мы можем иметь разные мнения, дискутировать, но при этом должны объединиться, – добавила Динара Садвакасова.

Президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Бану Нургазиева отметила, что одним из самых вдохновляющих посылов Главы государства стало то, что он отметил особую роль граж­данского общества в реализации реформ.

– Глава государства четко дал понять, что многие принимаемые Правительством решения нужно обязательно согласовывать с обществом. Безусловно, это позволит избежать нежелательных ошибок, – отметила она.

По словам Бану Нургазиевой, Гражданский альянс Казах­стана в свою очередь старается выстраивать с государственными органами конструктивные партнерские отношения, а не критиковать власть в качестве стороннего наблюдателя.

В ходе диалоговой площадки спикеры обсудили также вопросы развития местного самоуправления, участия НПО в законотворческом процессе и многие другие.