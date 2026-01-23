Сохранение исторической памяти – долг перед потомками

Александр Третьяков, геолог, доктор геолого-минералогических наук

Непосредственными свидетелями истории человечества, как известно, выступают археологические памятники. Их утрата равносильна невосполнимой потере важных этапов становления цивилизации. Озвученное Главой государства
Касым-Жомартом Токаевым мнение о том, что такие бесценные археологические памятники, как 17 тысяч петроглифов, обнаруженные в урочищах Сауыскандык Кызылординской области и Арпаозен Туркестанской области, по праву заслуживают включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, думаю, имеет под собой основание. Археологические памятники не только те, что были озвучены Президентом, но и в целом по стране необходимо защитить от процессов застройки, вандализма и уничтожения.

В Алматы, моем родном городе, многие исторические здания и сооружения сносят или реконструируют таким образом, что они становятся неузнавае­мыми. По-моему, так делать нельзя. Каждый исторический объект – напоминание об истоках становления. Что касается археологических памятников, то все они заслуживают особо бережного отношения. Посещаю многие регионы Казахстана. Например, в Восточном Казахстане есть известные Берельские, Шиликтинские курганы. Эти уникальные археологические комплексы раннесакских захоронений – образцы тонкого сплетения истории, культуры, искусства. На геологическом участке Такыр, что севернее поселка Акбулак, есть еще курганы. С большой болью воспринял новость о том, что один из них весной прошлого года подвергся ограблению с применением тяжелой горной техники. Выяснилось, что первопричина варварства – черный рынок археологических находок. Вандалы и так называемые черные копатели не просто разрушают древние памятники, крадут золото и артефакты, но и обесценивают историю и культуру региона, страны в целом. В борьбе с ними нужны строгие законодательные нормы.

Под Алматы есть одно месторождение габбро-диабаза – прочного строительного камня, который считается лучшим балластом для возведения дорог. Некоторые его плоские поверхности были покрыты петроглифами. Как только объект отдали под недропользование в частные руки, все эти интересные для исследования памятники древности канули в Лету. По крайней мере я ничего не знаю о дальнейшей судьбе этих находок. О чем это говорит? При выдаче лицензий, в том числе на недропользование и добычу гравийно-песчаной смеси, профильное ведомство тоже должно нести ответственность. Не следует выдавать разрешительные документы на право работы на участках, где имеются археологические ценности. К тому же есть понятие «археологическая экспертиза», которое как раз таки исключает имеющие историческую значимость объекты из общего списка для проведения любых видов деятельности.

Справедливости ради скажу, что есть у нас участки, которые взяты под контроль. Здесь можно сказать о каменистых образованиях, напоминающих могильные сооружения, между селами Курчум и Калгуты в Восточно-Казахстанской облас­ти. И таких примеров немало. Суть одна – сохранение этих археологических, исторических памятников не просто необходимость, а дань минувшим векам и укрепление ценностей для потомков. Не зря говорят: без прошлого не построишь будущего.

