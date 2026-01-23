Сохранение исторической памяти – долг перед потомками
Александр Третьяков, геолог, доктор геолого-минералогических наук
Непосредственными свидетелями истории человечества, как известно, выступают археологические памятники. Их утрата равносильна невосполнимой потере важных этапов становления цивилизации. Озвученное Главой государства
Касым-Жомартом Токаевым мнение о том, что такие бесценные археологические памятники, как 17 тысяч петроглифов, обнаруженные в урочищах Сауыскандык Кызылординской области и Арпаозен Туркестанской области, по праву заслуживают включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, думаю, имеет под собой основание. Археологические памятники не только те, что были озвучены Президентом, но и в целом по стране необходимо защитить от процессов застройки, вандализма и уничтожения.