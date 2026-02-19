Ценностные ориентиры
Бакытжан Жумагулов, президент Национальной инженерной академии РК
Итоговый проект Конституции – не просто обновленная редакция Основного закона, а качественно новый стратегический документ, нормы которого в полной мере отражают современный этап политической и общественной модернизации страны. Его значение выходит далеко за рамки юридической техники: он формирует долгосрочную модель развития государства, системообразующие центры которого – человек, его права и свободы, образование, наука и социальная справедливость.