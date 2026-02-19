Одной из фундаментальных новелл, определяющих принципиаль­ную общественную значимость проекта, я бы назвал закрепление на конституционном уровне прио­ритета развития человеческого капитала. Пункт 2 статьи 3 новой Конституции гласит: «Республика Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, науки, инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства». В современных условиях глобальной конкуренции именно уровень образования, научного потенциала и интеллектуальных ресурсов определяет устойчивость и конкурентоспособность всей государственной системы. Проект Конституции институционализирует понимание того, что инвестиции в человека перестают быть «социальными расходами» и становятся стратегическим вложением в будущее страны.

Повышенное внимание государства к устойчивому развитию образования означает формирование правовой основы для обеспечения равного доступа к получению знаний, поддержки академической мобильности и инноваций, стимулирования научных исследований и технологического прогресса и, наконец, подготовки высококвалифицированных кадров для новой экономики. Таким образом, сам феномен образования рассматривается в проекте новой Конституции как прочный фундамент национального развития, что полностью соответствует курсу Главы государства Касым-Жомарта Токаева на переход к экономике знаний, где главным фактором роста становится интеллектуальный потенциал.

Отдельного внимания заслуживает стилистическая и структурная новизна текста. Проект отличается большей ясностью, логичностью и лаконичностью формулировок. Упрощение юридического языка не снижает нормативной глубины

документа, напротив – повышает его доступность для граждан и укрепляет правовую культуру общества, делая новую Конституцию поистине народной. Четкость и прозрачность правовых норм важны еще и потому, что позволяют минимизировать возможность их двусмысленного толкования и прямо способствуют единообразному применению законодательства. В этом смысле текст проекта демонстрирует свою демократичность, стремление к открытости и транспарентности

государственного устройства.

Тем самым новая Конституция органично воплощает концепцию Справедливого Казахстана и согласуется с ее базовыми принципами: равенством возможностей, верховенством закона, социальной ответственностью государства и балансом интересов личности и общества.

Особое значение проект Основного закона имеет для научного и академического сообщества Казахстана. Закрепление приоритетов науки и образования на конституционном уровне усиливает статус исследовательской деятельности и признает ее стратегическую роль в развитии государства. В долгосрочной перспективе это поспособствует повышению привлекательности страны для талантливых исследователей, предотвращению утечки мозгов и развитию национальных научных школ. Конституционное закрепление таких принципов создает стабильную нормативную среду, необходимую для проведения фундаментальных и прикладных исследований. Учитывая значимость проекта для формирования устойчивой инновационной экосистемы, на заседании президиума Национальной инженерной академии текст Основного закона был всесторонне обсужден и поддержан видными учеными страны.

В целом же правовая ясность и социальная направленность сочетаются в проекте новой Конституции с мощнейшим модернизационным потенциалом. Проект не просто обновляет институциональные механизмы, он задает ценностный вектор развития государства: от формального закрепления прав к созданию условий для их реальной реализации. В этом, на мой взгляд, заключается его главное положительное значение. Убежден, что новая Конституция станет правовой основой для формирования конкурентоспособного, образованного и справедливого общества, где человеческий капитал будет признан главным национальным ресурсом.