Как отметил глава республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, документ отличают человекоцентричный характер и широкая палитра справедливых возможностей для развития. Проект новой Конституции создает прочный фундамент для дальнейшего развития в стране образования, науки и инноваций.

В фокусе документа находится человеческий капитал в сочетании с безусловным приоритетом прав и свобод. Он также подчеркнул, что в цифровую эпоху важно не подстраивать человека под технологии, а использовать умные решения во благо общества и повышения качества жизни. Эти вопросы в том числе решает конституционная реформа.

– Принцип «не человек для государства, а государство для человека» приобретает более конкретное содержание, – отметил председатель РОО «Ассамблея жастары».

Тимур Джумурбаев также подчеркнул, что нынешнему молодому поколению казахстанцев предстоит первыми увидеть и почувствовать на себе эффект от новой Конституции. Поэтому так важно, чтобы молодежь проявила активную гражданскую позицию в ходе референдума 15 марта.

Председатель Восточно-Казахстанского областного маслихата Денис Рыпаков назвал документ логическим продолжением проводимых в стране политических реформ. Он обратил внимание, что особое значение в нем придается защите статуса и прав человека труда.

– Государство берет на себя ответственность за обеспечение занятости населения, безопасных условий труда, получение справедливой заработной платы и социальную защиту без дискриминации. Это важнейшая социальная гарантия для людей труда, – подчеркнул руководитель облмаслихата.

В ВКО число молодых людей составляет примерно 170 тыс. Действуют три университета, 37 колледжей. Образование по востребованным специальностям получают больше 35 тыс. студентов. В области накоплен уникальный опыт поддержки молодых специалистов через льготную ипотеку, а также предоставление грантов для инноваций.

Как отметили участники форума, в таком индустриально развитом регионе с его высоким потенциалом техничес­кой интеллигенции особенно хорошо понимают, что проект Основного закона соответствует реалиям XXI века. Общественники убеждены: документ способен придать новый импульс развитию общества.