Стратегическая основа развития человеческого потенциала
Оксана Когут, PhD, доцент-исследователь Высшей школы экономики и бизнеса КазНУ им. аль-Фараби
Сегодня особенно важно рассматривать проект новой Конституции не только как юридический документ, но и как стратегическую рамку развития высшего образования, науки и исследовательского потенциала страны. В условиях глобальной конкуренции за знания, таланты и инновации именно университеты и научные центры становятся ключевыми институтами формирования человеческого капитала. Принципиально значимым является то, что в преамбуле проекта права и свободы человека прямо обозначены как высший приоритет государства.