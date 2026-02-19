Стратегическая основа развития человеческого потенциала

Оксана Когут, PhD, доцент-исследователь Высшей школы экономики и бизнеса КазНУ им. аль-Фараби

Сегодня особенно важно рассматривать проект новой Конституции не только как юридический документ, но и как стратегическую рамку развития высшего образования, науки и исследовательского потенциала страны. В условиях­ глобальной конкуренции за знания, таланты и инновации именно университеты и научные центры становятся ключевыми институтами формирования человеческого капитала. Принципиально значимым является то, что в преамбуле проекта права и свободы человека прямо обозначены как высший приоритет государства.

В предыдущих редакциях Конс­титуции данный тезис присутствовал, однако не был в полной мере институционализирован применительно к сфере высшего образования и науки. Новый проект задает иную философию развития: личность исследователя, преподавателя и студента, их достоинство, свобода мысли и научного поиска становятся центральной ценностью государственной политики. Для системы высшего образования это имеет фундаментальное значение. Усиление гарантий личных, социально-экономических и политических прав, их согласование с международными стандартами создают устойчивую правовую основу для развития академической свободы университетов, автономии образовательных программ и независимости научных исследований.

Особо важно, что проект Конс­титуции прямо закрепляет свободу научной, технической и творческой деятельности, а также охрану интеллектуальной собственности. Для исследователей и университетов это означает конституционное признание научной деятельности как общественно значимой ценнос­ти, а также защиту результатов исследований, разработок и инноваций. В предыдущих редакциях Конституции подобные положения носили общий характер. Новый проект, напротив, создает основу для укрепления исследовательской экосистемы, стимулирования академичес­кого предпринимательства и международного научного сот­рудничества.

Отдельного внимания заслуживает конституционное закреп­ление прав человека в условиях­ цифровой трансформации. Защита персональных данных и неприкосновенность частной жизни приобретают особое значение для современной науки и высшего образования, где активно используются цифровые платформы, большие данные и трансграничные исследовательские проекты. Предлагаемый проект учитывает эти вызовы и формирует правовые рамки для этически ответственных исследований и цифрового образования.

Важным для университетской среды остается и подтверждение светского характера государства и системы образования. Четкое разграничение сфер религии и образования, закрепленное в проекте Конституции более ясно, чем ранее, обеспечивает нейтральную и инклюзивную академическую среду, способствует развитию критического мышления и научного мировоззрения.

В целом проект новой Конституции демонстрирует сдвиг от формально-правового подхода к стратегическому осмыслению роли науки и университетов в развитии государства. Предлагаемые изменения показывают, что Конституция в новом проек­те рассматривается не просто как юридический документ, а как стратегическая основа развития человеческого потен­циала страны.

